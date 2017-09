A nap is felkel a Rudimental új klipje láttán

Az egy hónapja hazánkba látogató brit banda legújabb dalához, a 'Sun Comes Up'-hoz már debütált a hivatalos videóklip. A számhoz James Arthur adta a hangját, a kisfilmhez pedig a Cannes-díjas rendező Amos LeBlanc kölcsönözte a vízióját.

A Sun Comes Up a formáció készülő harmadik lemezének a beharangozója, egyben az első megjelenésük 18 hónapnyi szünet után. A dal azt dolgozza fel, hogy hogyan nőttek és fejlődtek az elmúlt években mind egyénként, mind bandaként, és a számos személyes küzdelmet, amelyen át kellett menniük ahhoz, hogy elérjenek oda, ahol most tartanak.



A Rudimental híres a kreatív és sokszor meghökkentő videóiról (gondoljunk csak a „Waiting All Night", az „I Will For Love" vagy a „Never Let You Go", a „Powerless" vagy a „Feel The Love" klipekre, a teljesség igénye nélkül). A „Sun Comes Up"-hoz egy gyönyörűen koreografált táncfilm készült, amelyet a Cannes-ban is díjazott Amos LeBlanc rendezett.

A kisfilm Dél-Afrikában forgott és az élet lüktetését ábrázolja minden egyes mozdulatával, helyszíneivel, a természeti elemek bevonásával és a szereplők és a kamera folyamatos keringőjével. A teljes „Sun Comes Up" élmény négy percnyi művészet, amely napsugárként ragyogja be a sötét helyzeteket és csal mosolyt az arcunkra.

[2017.09.22.]