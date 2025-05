"Ez most szétkapott!" - Dzsúdló új klipje a lelket is megmozgatja Május 15-én jelent meg Dzsúdló legújabb videója, a Sötét, amely már napok alatt több százezer megtekintést hozott, és a #4 helyen szerepel a felkapott zenék listáján. A videóban Mezőzombor utcái, temploma és emberei kaptak szerepet – ahogy egy kommentelő írta: „a nagyidék élete is megjelent megint”. A közönség reakciója elsöprő: „Üvölteni fogjuk ezt is minden koncerten”, „Beszippantotta a szívem”, „Ez egy látomás, egy de-ja vu – ikonikus helyszínek, ikonikus sorok”. Dzsúdló rajongói szerint új korszak kezdődött: „A beat, a flow, a szöveg… ez a te szezonod!”



A klipben feltűnő bibliai utalások és rejtett képi üzenetek is tovább mélyítik az élményt. Nemcsak a dallam ragad magával, hanem a hangulat is – mély, látványos és kíméletlenül őszinte.



