Kapcsolatok • Illényi Katica Nagyon ajánljuk! Illényi Katica Tango Classic a Pesti Vigadóban Október 21-én Illényi Katica klasszikus tango zenei koncertet ad a csodálatosan felújított Pesti Vigadó Dísztermében. Az év egyik legszenvedélyesebb előadása lesz! Az előadás tematikája a kortárs és klasszikus zenei tango. A Liszt-díjas hegedűművész a XX. század tango zeneművészetének olyan meghatározó és kiemelkedő műveit adja elő, mint például Astor Piazzolla argentin zeneszerző Négy Évszak Buenos Airesben (The Four Seasons of Buenos Aires).



A Piazzolla szerzemények mellett elhangzanak Jacob Gade, Angel Villoldo, Richard Galliano és a Piazzola tanítvány Saul Cosentino világhírű darabjai. Külön érdekessége a koncertnek, hogy magyar szerzők – többek között Ábrahám Pál, Kolta Lajos - a műfajban írt dalai is hallhatóak lesznek. “Az átlényegülés, ráhangolódás miatt, elkezdtem argentin tangó táncot is tanulni. Megértettem, hogy miért olyan népszerű ez a tánc. A zenével szinte együtt úszik a test. Gyönyörű férfi-nő kapcsolódás. A tangó eggyé válás a zenével, a zenében! A két táncosnak összefonódva folyamatosan alkalmazkodnia kell egymáshoz. A nőnek meg kell tanulnia akár csukott szemmel is eggyé válni a férfi partnerrel, aki vezeti. Bizalom és szenvedély. Számomra a tango maga a csoda!” – meséli Illényi Katica, hegedű és thereminművész. A koncert karmestere Rácz Márton, közreműködik az Anima Musicae Kamarazenekar. A karmester és a kamarazenekar is a fiatalabb zenész generáció tagjaiból áll, akik a hazai zenei élet kiemelkedő jelentőségű előadóival és együtteseivel lépnek ma már fel. Az előadás kiemelt célja a felnövekvő komolyzenei közönség nemzedéki utánpótlása, a hazai és nemzetközi kortárs zeneszerzők bemutatása, valamint a klasszikus zene megismertetésén keresztül a társadalom zenei műveltségéhez való hozzájárulás. Illényi Katica – Tango Classic concert

Zongorán kísér: Termes Rita

2017. október 21.

Pesti Vigadó - Díszterem

1051 Budapest, Vigadó tér 2. Illényi Katica legnézettebb felvétele a Tango Por una Cabeza – az Egy assszony illata c. filmből - itt megtekinthető: https://youtu.be/zOjOLXkvSQA Jegyek kaphatóak itt [2017.09.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hitel kinal egyéb [2017.09.14.]

Elektromos orgona hangszer [2017.09.12.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu