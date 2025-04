Dinamikus és romboló - a Better Lovers először Budapesten

A Better Lovers elemi erővel csapott le a közönségre 2023-as bemutatkozásával, majd a tavaly megjelent Highly Irresponsible című lemezükkel végképp kivívták a közönség és a szakma elismerését. A Better Lovers tagjai olyan zenekarokban játszottak, mint az Every Time I Die vagy a The Dilinger Escape Plan, úgyhogy mindannyiukban van már pár kilométer, ami a hardcore műfajokat illeti, ezt pedig kiválóan kamatoztatják a Better Loversben. Hogy mennyire, arról mi is bebizonyosodhatunk október 10-én, az Akvárium Klubban.

A Better Lovers egy amerikai hardcore punk banda, amely az Every Time I Die feloszlása után alakult Greg Puciato énekes, Jordan Buckley és Will Putney gitárosok, Stephen Micciche basszusgitáros és Clayton Holyoak dobos összefogásából. Azzal, hogy folyamatosan a fejlődésre inspirálják egymást, egyúttal a Better Lovers kihívást jelent a hardcore szcénának is, hogy tartsák velük a lépést. A tagokat ugyanaz a nyughatatlan szellem és világos szándék vezérli, akik a kreatív félelem nélküliség és a könyörtelen energia közös víziója köré tömörültek. Ezt jelzi első nagylemezük, a tavaly megjelent Highly Irresponsible is.

A zenekar története 2022 telén indult Buffalóban, ahol Jordan, Steve és Goose, mint régi jóbarátok jöttek össze jammelni, így bontakoztak ki első dalötleteik. A producer feladatokkal Willt bízták meg, aki hamar gitár mögé is állt és hivatalosan is csatlakozott a csapathoz Greggel együtt. A banda 2023-ban adta ki az első dalát 30 Under 13 címmel, amit a God Made Me An Animal című EP követett. A Metal Hammer az EP-ről ezt írta:,,a vad, modern hardcore egyik legszebb példája, amit 2023-ban hallhatsz”. A Revolver pedig úgy jellemezte őket, mint egy friss, éhes, vérre éhes banda. A Kerrang! címlapon mutatta be őket és már az első turnéjuk teltházas lett.

Ezt a lendületet használták ki és katalizálták a Highly Irresponsible-ben. Putney ismét produceri szerepet vállalt, a zenekartársak pedig a rájuk jellemző intenzitással írták meg a 10 számot.

Putney megjegyzi: „A zenekar tagjának és a producernek lenni valójában igazi előny a Better Lovers számára. Annyira pontosan tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, és a kreatív folyamatunk annyira szinkronban van és természetes, hogy ritkán ütközünk falba, amikor zenén dolgozunk”. Erről a kiváló összhangról tanúskodik a Highly Irresponsible, amely egyszerre dinamikus és romboló. Ezt a tüzes erőt ismerhetjük meg mi is élőben a zenekar budapesti koncertjén október 10-én, az Akvárium Klubban. A bemelegítésről a 68 gondoskodik majd.

