Jamie Winchester és Hrutka Róbert jubileumi koncert a Müpában: jegyek itt Jamie Winchester és Hrutka Róbert egy különleges, nosztalgikus koncerttel tér vissza 2025. október 29-én a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermébe. A "Take Me Home" című est a húsz éve indult "Wood & Strings" koncertsorozat jubileumi kiadása, ahol ismét életre kelnek a páros legemlékezetesebb dalai. Az eredetileg egyszeri koncertként indult sorozat az évek során ikonikus előadássá vált, amely során a duó szimfonikus feldolgozásokkal és kifinomult hangszerelésekkel tette még emlékezetesebbé a dalokat. A mostani jubileum alkalmával vonósnégyes kíséretével és kiváló zenészekkel kiegészülve idézik fel a múltat. A koncert nem csupán a közös zenei örökségről szól, hanem új hangzásvilágot is kínál, amelyben helyet kapnak meglepetések és friss előadások is. A hangulatot a melankolikus pop-rock, az érzelmekre épülő dalszövegek és a kifinomult hangszeres játék határozza meg. A fellépők között ott lesz többek között Borlai Gergő, Giret Gábor, Galambos Zoltán, Dely Domonkos és Schmidt Vera is. Ez az este valódi zenei ünnep lesz mindazoknak, akik szeretik a mély érzelmekkel teli, tartalmas és hiteles előadásokat. Ez a koncert egyedi lehetőséget kínál, hogy újra átéljük a zene és az idő emlékeit – olyan formában, ahogyan csak Jamie Winchester és Hrutka Róbert képesek átadni.



