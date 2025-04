A Molchat Doma a Barba Negrába hozza el fagyos dallamait A Molchat Doma fagyos és misztikus poszt-punk dalaival 2020-ban törte át az ismeretlenség jegét, amikor Bandcampen, majd TikTokon felkapták egy-egy dalukat. Noha a műfaj kedvelői és a kritikusok már korábban is dicsérték a fehéroroszországi formációt egyedi hangzásáért. A Molchat Doma most június 26-án hűt le minket zenéjével a Barba Negrában, a zenekar eddigi legnagyobb magyarországi koncertjén. A 2017-ben a fehéroroszországi Minszkben alapított, jelenleg Los Angelesben élő Molchat Doma zenéje valahol a poszt-punk, a new wave és a szintipop metszéspontjában található. Sötét, mégis táncolható, nyakon öntve egy nagy adag goth esztétikával. És bár zenéjük emlékeztet az őket megelőző mesterekre, a Molchat Doma hangzása mégis különleges, azonnal felismerhető és egyedi. A zenekart Egor Shkutko (ének), Roman Komogortsev (gitár, szintetizátor, dobgép), valamint Pavel Kozlov (basszusgitár, szintetizátor) alkotják. Zenéjükre hatottak a Peresztrojka-korszak orosz formáció, mint például a Kino, valamint a poszt-punk és a szintipop olyan alap előadói, mint a The Cure, a Siouxsie and the Banshees, a Depeche Mode vagy a Human League. Első két lemezük híre még főként szájhagyomány útján terjedt, noha a második, Etazhi című albumra már az európai sajtó is felfigyelt, majd 2020-ban a Sacred Bones kiadó leszerződtette a zenekart. Még ugyanebben az évben jelent meg harmadik lemezük Monument címmel és történt meg a varázslat, ugyanis felkapottá váltak YouTube-on és Bandcampen, több mint egy millió nézettséget gyűjtve a videós platformon. Ráadásul a második lemezükön szereplő Судно (БорисРыжий) (Bedpan (BorisRyzhy)) című szám TikTok-on vált virálissá. A dal azóta több százezer videóban szerepelt a platformon, a Spotify Global Viral 50 listáján a második helyig emelve őket, a United States Viral 50-en az első helyig jutottak, míg a Monument a 21. helyig jutott a Billboard 200-as listáján és a Top Heatseekers-en. A zenekar 2022 és 2023 nagyrészét turnézással töltötte, teltházas koncerteket adva olyan illusztris helyeken, mint a Kentish Town Forum O2 Londonban vagy a Terminal 5 New Yorkban, miközben meghívást kaptak a Coachella, a Cruel World és a Primavera fesztiválokra is. Nálunk korábban az Aurórában játszottak, majd 2020-ban a Dürer Kertben. A zenekar 2024-ben Belaya Polosa címmel kiadta régóta várt negyedik lemezét, amely turnéjával végre hozzánk is visszatérnek, eddigi legnagyobb magyarországi koncertjükkel, hogy a nyári hőségben fagyos dalaikkal hűtsenek le bennünket június 26-án, a Barba Negrában. Jegyek Fotó: Live Nation - Kanaplev Leydik [2025.04.20.] Megosztom: