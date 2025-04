Levendula Piknik 3.0: újra izgalmas kollaborációk és zenei koncertek a Budapest Park színpadán A Levendula Piknik Budapest egyik leginnovatívabb összművészeti eseménye, harmadik alkalommal tér vissza június 4-én a Budapest Parkba, hogy újra összehozza a divat, zene, tánc és vizuális művészetek iránt érdeklődőket. Az esemény generációk, és a különböző szcénából érkezők találkozási pontja: hidat képez az underground és mainstream kultúra között, a színes palettán mozgó kortárs alkotók segítségével. Vagyis nem csupán egy divatbemutató vagy koncert, hanem egy élő installáció, ahol a határok elmosódnak, és közös történetté állnak össze. Az event 2023 óta egy nagyon egyedi felállásban várja a vendégeket. A privát eseménnyel kezdődő egész estés fesztivált Stotz Natália (STOTZ) zártkörű showja nyitja, melyet a Willany Leó társulat táncosai, valamint egy nemzetközi színpadon is elismert énekesnő, sosem látott felállásban - kísérnek. Az este második felvonása pedig egy nyilvános zenei ünnep. Dombeats és barátai, vagyis a hazai jazz és rap műfaj ismert szereplői, Deva solo szettje, majd Gyuris akusztikus fellépése mutatja be, hogyan is képzelik el a szervezők a különböző zenei stílusok harmóniáját egy színpadon. A Levendula Piknik tehát idén is bebizonyítja, hogy több mint egy rendezvény: közösségi élmény, örömzene, szabad alkotás és inkubátor egy jó ügy érdekében. A Levendula Piknikről A Levendula Piknik egy határokat lebontó összművészeti esemény, amelyet a STOTZ márka alapítója, Stotz Natália és a hazai trap/new school pinoir, Gyuris Bence álmodtak meg. A magyar underground művészeti közeg számára új platformot hoztak létre, ahol különböző művészeti ágak találkoznak és együttműködve új minőséget teremtenek. Jegyek Fotó: Budapest Park - Bodnár Dániel [2025.04.20.] Megosztom: