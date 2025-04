Májusban visszatér Budapestre a robbanékony alterrock csapat

Május 4-én először játszik headlinerként Budapesten az olasz-francia pop-rock formáció, a Halflives. A koncert apropóját az áprilisban érkezett új EP, a How Much A Heart Can Take Before It Breaks megjelenése adja. A Dürer Kertben az olasz Lost Zone is fellép majd előttük.

A Halflives egy olasz gyökerű, de Franciaországban működő pop-rock zenekar, amelynek középpontjában Linda Battilani áll énekesnőként, dalszerzőként és producerként. Zenéjük a modern alternatív rock, pop-punk és elektronikus elemek egyedi ötvözete, amely a fiatal közönség körében is népszerű. A zenekar erőteljes vokáljaival, személyes hangvételű szövegeivel és energikus színpadi jelenlétével vált ismertté nemzetközi szinten is. Budapesten is többször jártak, utoljára a Palaye Royale előtt.

A zenekar új EP-je április 11-én jelent meg a Still Standing kiadó gondozásában. Az ötszámos, How Much A Heart Can Take Before It Breaks című anyag az előző, Inferno című 2023-as kiadvány folytatása, de zeneileg és tematikailag egyaránt mélyebb és társadalmilag kritikusabb hangvételt képvisel. A Linda Battilani által írt dalok olyan témákat dolgoznak fel, mint a közösségi média hatásai, a kapitalizmus következményei vagy a marginalizált közösségek helyzete.

A kiadványon szereplő, kislemezként is megjelent No Way Out című dalról Linda így mesélt: „A dal az elvárások, a társadalom és a tökéletességet követelő világ súlya által keltett bezártság érzéséről szól. A fullasztó nyomást testesíti meg, azt az érzést, amikor bármennyire is próbál az ember kitörni, mégis egy olyan rendszerben reked, ami nem tükrözi azt, aki ő valójában.”

Linda és zenekara Budapesten legközelebb május 4-én lép fel, a Dürer Kert színpadán. Előttük egy észak-olasz, kis alpesi régióból érkező csapat, a Lost Zone szerepel majd. Zenéjükben ötvözik a rock, core és pop elemeket, így stílusuk nehezen besorolható, de annál egyedibb. Hangzásviláguk olyan előadókat idéz meg, mint a Linkin Park vagy a 30 Seconds To Mars, de saját megközelítésükkel önálló zenei világot hoztak létre. A trió minden dalát, így a 2024-es Ordinary Misery albumot is saját maga írta és rögzítette, élőben pedig gitárossal kiegészülve lépnek fel.

A Concerto Music bemutatja: The Golden Era Tour 2025

2025. május 4., vasárnap 19 óra

Budapest, Dürer Kert

Halflives, Lost Zone koncertek

Belépő: elővételben 7900 Ft, a koncert napján 8900 Ft

Jegyek

[2025.04.20.]