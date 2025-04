„Hurts jubileumi koncert Budapesten: 15 év boldogság a Parkban! Theo Hutchcraft és Adam Anderson duója 2009-ben alakult, és egy évvel később meg is jelentették bemutatkozó anyagukat Happiness címmel. Az albumon olyan szívbemarkoló slágerek szerepeltek, mint a Wonderful Life vagy a Stay, és azonnal az európai slágerlisták élén találták magukat. A melankolikus szintipop duó már több hazai fesztiválon meghódította a magyar közönség szívét, most pedig debütlemezük 15 éves évfordulója alkalmából önálló koncerttel érkeznek július 11-én a Budapest Parkba. A Hurts története egészen meseszerű, úgy is lehet fogalmazni, hogy szinte véletlenül alapítottak zenekart. Theo és Adam a legenda szerint egy manchesteri éjszakai klub előtt találkoztak, ahol barátaik egy verekedésbe keveredtek. Ők maguk azonban túl ittasak voltak már ahhoz, hogy involválódjanak, helyette inkább beszédbe elegyedtek, ami igazi zenei megfejtésbe fulladt. Hamar rájöttek, hogy hasonló az ízlésük, így az este végül egy pozitív fordulatot vett. Kontaktot cseréltek, és belevágtak a közös zenélésbe: először Bureau, majd Daggers néven alapítottak zenekart. 2009-ben írták meg Unspoken című dalukat, és ekkor vált kristálytisztává számukra, hogy ez az a zenei világ, amit a leginkább magukénak éreznek. Theo és Adam ekkor úgy döntött, hogy kiszállnak a zenekarból, és Hurts néven, ketten folytatják zenei utazásukat. A dalok ezután nagyon gyorsan megszülettek, 2010 augusztusában már meg is jelent a Happiness névre hallgató első nagylemezük, ami rögtön a brit albumlista negyedik helyén debütált. Azóta az album világszerte több mint 2 millió példányban kelt el, és listavezető volt Németországban, Svájcban, Ausztriában, Finnországban és Luxemburgban is. Tizenhatszoros platina- és hétszeres aranylemez minősítést ért el. A duó a sikeres debütálást egy masszív, két éven át tartó turnéval ünnepelte, amellyel bejárták az egész világot, és amely során több mint 250.000 rajongójuk láthatta őket élőben. A Hurts azóta is folyamatosan szállítja a zenéket - a Happinesst további négy album (Exile, Surrender, Desire, Faith) illetve több világkörüli turné is követte. Bár egyedi, grandiózus elemekkel és sötét tónussal operáló zenei világuk megmaradt, az elmúlt években jó néhány műfajban kipróbálták magukat. Többek között listavezető slágert is készítettek Calvin Harris és Alesso közreműködésével, Under Control címen. Legutóbb 2024 januárjában sikerült No.1. helyezést elérniük első nagy slágerük, a Wonderful Life újragondolt változatával, amelyben Luciano, a 6PM RECORDS és Sira is közreműködött. A Hurts már több hazai fesztiválon bizonyította, hogy pillanatok alatt képes beszippantani a közönséget saját zenei univerzumába. Legnagyobb sikerlemezük tizenöt éves jubileumával érkeznek július 11-én első önálló magyarországi koncertjükre a Budapest Parkba. A jegyértékesítés április 7-én 11 órakor indul. [2025.04.16.] Megosztom: