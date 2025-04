Végre! Jennifer Lopez koncert lesz Budapesten! Örömmel jelentjük be, hogy Jennifer Lopez, a kortárs szórakoztatóipar egyik legsokoldalúbb és legünnepeltebb ikonja visszatér a nemzetközi színpadokra. A legendás Jennifer Lopez, korunk egyik legnagyobb hatású szórakoztató előadója bejelentette:

JENNIFER LOPEZ: UP ALL NIGHT – LIVE IN 2025 című turnéját. Ennek keretében 2025 nyarán néhány exkluzív koncertet ad, melyek sorába Budapest is bekerült. Magyarországon 2025. július 20-án, vasárnap lép fel a díva az MVM Dome-ban.

Már a turné címe is sokat elárul „Fenn egész éjjel”, így a rajongók egy energikus, látványos show-ra számíthatnak, melyen Jennifer Lopez legendás karrierjének legikonikusabb slágerei csendülnek fel. Jennifer Lopez híres fergeteges színpadi produkcióiról, lendületes táncairól és divatot teremtő kosztümjeiről, így a budapesti közönséget garantáltan felejthetetlen élmény várja. Méltán tartják az egyik legsokoldalúbb művésznek, aki egyedülálló módon ötvözi az éneklés, a tánc és a színészet világát. Többszörös díjnyertes és platinalemezes előadó, akinek karrierjét számos nemzetközi siker és rekord fémjelzi.

Pályafutása során több mint 80 millió eladott lemez, 15 milliárdnál is több stream, valamint közel 28 millió havi hallgató csak a Spotify-on igazolja kivételes népszerűségét és hatását a globális zeneiparra.



Jennifer Lopez nem csak egy előadó, ő maga a kortárs popkultúra egyik legmeghatározóbb és leginspirálóbb jelensége. Színésznőként, producerként, énekesnőként és üzletasszonyként egyaránt rendkívüli hatást gyakorol a nemzetközi szórakoztatóiparra. Pályafutását páratlan sikerek, úttörő pillanatok és világszintű elismerés ötvözi. Ő az egyetlen női művész, aki egy időben uralta a zenei és filmes toplistákat amivel történelmet írt.

Filmjei világszerte több mint 3 milliárd dolláros bevételt értek el, több mint 80 millió lemezt adott el, és zenéit milliárdok hallgatják és nézik világszerte. Neve nemcsak egy karrier szimbóluma, hanem egy egész korszaké hatása túlmutat a műfajokon, és mára valódi kulturális ikonná emelte.

A filmvásznon is töretlen a művésznő varázsa. A Netflixen bemutatott ATLAS és THE MOTHER című filmjei egyaránt a nézettségi listák élén debütáltak, utóbbi pedig azóta is a platform minden idők tíz legnézettebb filmje között szerepel. 2025-ben a UNSTOPPABLE című alkotás az Amazon Prime Video globális toplistájának élére került, míg a Kiss of the Spider Woman-ben nyújtott érzékeny és mélyreható alakítását kritikai elismerés övezte a Sundance Filmfesztiválon. Következő Netflix-produkciója, az Office Romance jelenleg készül, partnere Brett Goldstein, a Ted Lasso és Shrinking sorozatok ismert alkotója és szereplője.

Jennifer Lopez művészi jelenléte rendre átlépi a műfajok határait, és új dimenziókat nyit a szórakoztatóiparban. Munkásságával újra és újra történelmet ír, és példát mutat kreativitásból, céltudatosságból és elkötelezettségből a fiatalabb generációnak. Több mint három évtizede tartó, töretlen jelenléte, művészi bátorsága és kivételes karizmája mára a világ egyik legsokoldalúbb és leginspirálóbb ikonjává emelte.

#JLoLivein2025 „Minden nemzetközi JLover-nek üzenem: ezen a nyáron néhány különleges show-val térek vissza. Alig várom, hogy újra színpadra lépjek és személyesen is láthassalak titeket – túl rég volt már. Felejthetetlen nyár elé nézünk!" JEGYEK 2025. április 9-én, szerdán lesznek elérhetők, 10:00 órától.

JENNIFER LOPEZ – UP ALL NIGHT: LIVE IN 2025 turnéállomások:Július 1., kedd – Antalya, Törökország | Regnum Carya Resort HotelJúlius 4., péntek – Isztambul, Törökország | Yenikapi Festival ParkJúlius 7., vasárnap – Sharm El Sheikh, Egyiptom | Helyszín hamarosanJúlius 8., kedd – Vigo, Spanyolország | Pontevedra Big Sound LiveJúlius 10., csütörtök – Cádiz, Spanyolország | Plaza de EspañaJúlius 11., péntek – Málaga, Spanyolország | Estadio Athletismo Ciudad de MálagaJúlius 13., vasárnap – Madrid, Spanyolország | Movistar ArenaJúlius 15., kedd – Barcelona, Spanyolország | Palau Sant JordiJúlius 16., szerda – Bilbao, Spanyolország | BECJúlius 18., péntek – Tenerife, Spanyolország | Recinto Portuario del Puerto de Santa Cruz de TenerifeJúlius 20., vasárnap – Budapest, Magyarország | MVM DomeJúlius 21., hétfő – Lucca, Olaszország | Mura StoricheJúlius 25., péntek – Varsó, Lengyelország | Nemzeti StadionJúlius 27., vasárnap – Bukarest, Románia | Helyszín hamarosanJúlius 29., kedd – Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek | Etihad ArenaAugusztus 1., péntek – Asztana, Kazahsztán | Astana ArenaAugusztus 3., vasárnap – Jereván, Örményország | Vazgen Sargsyan Állami Stadion A koncert szervezője a Green Stage Production iroda, amelynek mottója: „A Földünk védelme érdekében minden általunk megrendezett koncert, előadás megvalósításához szükséges energiafelhasználás adataiból kiszámítjuk az adott események ökológiai lábnyomát. Az eredmény alapján pedig annyi fát ültetünk Magyarországon, amely képes ezt az ökológiai lábnyomot ellensúlyozni." [2025.04.08.]