Steve Aoki Budapesten: tortadobálós partyval érkezik a világ legőrültebb DJ-je! Steve Aoki kétségkívül az elektronikus zenei színtér egyik legjelentősebb pionírja. Egy igazi jelenség, aki nem csak a tortadobálással - de persze azzal is - hívta fel magára a figyelmet. Egy különc, aki nem csak zenéivel, élő performanszaival lóg ki a sorból, hanem például a „Legtöbb országban fellépő zenész egy naptári évben” Guinness Világrekord birtokosa is. Többször járt már hazánkban, úgyhogy bizton állíthatjuk, hogy élő szettjein az elfogyasztott tortákat azonnal le is dolgozhatjuk egy kis táncolással. Steve Aoki a világ egyik leghíresebb DJ-producere, akinek több mint hárommilliárd alkalommal pörgették a dalait a különböző streaming platformokon. A Billboard úgy fogalmazott, hogy Aoki a „a világ egyik legkeresettebb szórakoztatóipari személyisége”, és ezzel nehéz lenne vitatkozni. A kétszeres Grammy-jelölt előadó ugyanis a szórakoztatóipar számos területén megvetette a lábát, zenei karrierje mellett divattervező, vállalkozó, NFT futurista és a Dim Mak Records alapítója, ami a zenei szcéna egyik legnagyobb befolyású lemezkiadója. Többek között olyan előadók karrierjét indította el, mint a Bloc Party, The Chainsmokers, The Bloody Beetroots, The Kills, Zedd és Diplo. Ha mindez nem lenne elég, 2016-ban a Netflixen bemutatott I’ll Sleep When I’m Dead című dokumentumfilmje szintén GRAMMY-jelölést kapott, 2019-ben pedig saját életrajzi könyvét, a BLUE: The Color of Noise-t adta ki. Ezen van egy alapítványa is, a The Aoki Foundation, amely neurológiai kutatásokat támogat. Aoki szinte minden nagy fesztiválon fellépett világszerte, beleértve a Coachellát, az Ultra Music Festivalt, a Lollapaloozát, a Fuji Rock Festivalt, a Tomorrowlandet és az Electric Daisy Carnivalt. Hírből sem ismeri a műfaji korlátokat, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy olyan előadókkal dolgozott már együtt, mint a BTS, Maluma, Snoop Dogg, a Linkin Park, a blink-182, a One Direction tagja, Louis Tomlinson, Machine Gun Kelly, Lil Uzi Vert, 2 Chainz és Daddy Yankee. Nevéhez három platina- és hat arany kislemez, valamint több mint tíz top 10-es rádiós sláger fűződik. A világ egyik legsikeresebb elektronikus zenei előadója augusztus 2-án ínycsiklandozó zenei menüvel érkezik a Park színpadára, és még a desszertről is gondoskodik! A jegyértékesítés április 7-én 13 órakor indul. [2025.04.15.] Megosztom: