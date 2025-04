Visszatér a Left To Die az Analog Music Hallba A Left To Die a death metal egyik korszakalkotó zenekara, a Death örökségét viszi tovább korábbi Death tagokkal közösen. A zenekar tavaly már adott egy felejthetetlen bulit az Analog Music Hallban, most pedig újra visszatérnek Budapestre, hogy szeptember 20-án ismét elhozzák a Leprosy dalait a közönségnek. A Left to Die egy floridai death metal csapat, melynek tagjai a Death korábbi tagjai, Terry Butler (basszusgitár) és Rick Rozz (gitár). Terry (az Obituaryból is ismert) és Rick összeállt a Gruesome tagjaival, Matt Harvey-val (gitár, ének az Exhumedből, stb.) és Gus Rios-szal (dobok, ex-Malevolent Creation), hogy teljes egészében előadják a klasszikus Leprosy albumot, valamint a Death debütáló Scream Bloody Gore lemezének darabjait, és életben tartsák ezeknek a korszakalkotó lemezeknek az örökségét. A Death története az alapító frontember, Chuck Schuldiner 2001-es halálával ért véget. A Left To Die tribute zenekar azért született, hogy újra életre keltsék a Death ikonikus lemezét a Leprosy-t, illetve a korai évekből a Scream Bloody Gore dalait. Igény pedig bőven van rá, hogy a közönségből élőben is átélhesse ezeket a velőtrázó számokat, így szerencsére tavalyi Európa-turnéjuk után ismét átkelnek az óceánon és visszatérnek Budapestre is, hogy szeptember 20-án megidézzék a Death-szellemét az Analog Music Hallban. Jegyek [2025.04.20.] Megosztom: