Megérkezett a Mystery Gang új klipje, íme a Shake it A ringben Egri Péter a zenekar énekes frontembere, egy fiatal ökölvívó Egedi Ewing Renato ellen, és a szurkolók vezéreként Kovács István Kokó is feltűnik. A Mystery Gang legújabb videó klipje pénteken debütált a Petőfi tv-ben, hamisítatlan 55 rhythm and blues, rockabilly, képi világát tekintve pedig a legendás " Dühöngő bika" című filmet eleveníti fel.



