Morcheeba 30 éves jubileumi koncertje Budapesten: menekülés a káoszból a Barba Negrában Az idén 30 éves Morcheeba mindig is egyfajta menekülést nyújtott zenéjével a hektikus hétköznapok elől, a nyugalom szigeteként menedéket kínálva a hallgatóknak. A legendás triphop formáció legújabb lemeze Escape The Chaos címmel májusban érkezik, amelyet október 22-én a Barba Negrában is bemutatnak. Harminc évvel ezelőtt egy véletlen találkozás egy dél-londoni bulin végképp megváltoztatta a brit elektronikus színtért: ekkor ismerkedett meg a multiinstrumentalista Ross Godfrey a káprázatos hangú Skye-jal. És ahogy mondani szokás, a többi már történelem. A zenekar azóta 10 stúdiólemezt jelentetett meg, több mint 10 millió albumot adott el, számtalanszor turnéztak a világ körül, de jegyeztek filmzenét is és némi tagcserén is átestek. De nem tartozhatsz a triphop királyi családba, ha nincs néhány érdekes kitérő az utadon. És nem válhatsz maradandó, több generáció által kedvelt és a zeneiparban is elismert művészé, ha nem tanulod meg hogyan menekülj el a káosz elől. Viszont, ha te vagy a Morcheeba, a kényelem és a nyugalom jelszava, akkor erre a helyre magaddal viszed a rajongóidat is. A Morcheeba 11. stúdiólemeze, az Escape The Chaos 12 száma egyszerre gyógyír és bátorság, családi erő (legyen választott vagy a tényleges család), közösségi szolidaritás, az elektronikus és az organikus világ találkozása, és Skye énekének azonnal felismerhető borzongató erejével. A lemez nyitódala a Call For Love egy forrongó himnusz, amelyet ezekben az aggasztóan zavaros időkben jelentettek meg és témái a befogadás, a támogatás, valamint a tolerancia fontosságára rezonálnak. Ahogy Ross fogalmaz: „A Call For Love zeneileg és érzelmileg is nagyon földhözragadt. A világ manapság annyira zavaros és bonyolult. Mindig egy apokalipszis van a láthatáron, mind személyes, mind globális szinten. Megnyugtató, ha a zenében és a szeretetben találunk menedéket a hozzánk közel állókkal." A május 23-án érkező Escape The Chaost részben Dublinban vették fel, ahol Skye fia, Jaega dobokon, férje, Steve Gordon pedig basszusgitáron csatlakozott a felvételekhez. Ross felesége, Amanda Zamolo pedig a Pareidolia című dalban hallható, de a szám szövegének megírásából is kivette a részét. Rajtuk kívül még számos közreműködő volt az albumon, mint például a rapper Oscar #Worldpeace, az ausztrál zenész-producer Hugh Counsell, vagy Mr. Six. „Az egész lemez egy olyan folyamat, amely során megpróbálunk újra kapcsolatba lépni azzal, ami igazán számít, legyen szó arról, hogy mi van a szívedben vagy a világgal. Lépjünk a fűre és érezzük magunk alatt a talajt. Arról szól, hogy ne vonja el a figyelmedet a sok hülyeség" – fogalmaz Ross a lemez kapcsán. A 2021-es Blackest Blue és az azt követő turné után az Escape The Chaos megírása és felvétele két évbe tellett. Most pedig elérkezett az idő, hogy a munka meghozza gyümölcsét, hiszen a lemezmegjelenés után a Morcheeba ismét turnéra indul: a villámgyorsan teltházassá vált júliusi Müpás koncertjük után egy ráadást adnak a magyar rajongóiknak, október 22-én a Barba Negrában ringatózhatunk a Morcheeba dalaira és szabadulhatunk ki a káoszból. Jegyek elsőként a regisztrált Live Nation tagok számára lesznek elérhetők április 9-én, 10 órától, míg a teljes körű jegyértékesítés április 10-én, 10 órakor indul a livenation és a funcode oldalakon. [2025.04.08.]