Kerala Dust szeptemberben Budapesten: új album, új élmények az Akváriumban!

A Kerala Dust a pszichedelikus rock, a blues és a techno örvénylő keverékét játssza, változatos és lüktető világot teremtve zenéjével. A zenekar legutóbb a DAAD-on adott emlékezetes koncertet, szeptember 20-án pedig az Akvárium Klubba térnek vissza.

A Kerala Dust nemrég adta ki legújabb, Bell című dalát, amely a blues, a pszichedelikus rock és a techno hipnotikus keveréke, olyan, mint egy ködös emlék, filmszerű, lüktető és lehetetlen lerázni. És az első szám a nyáron érkező An Echo of Love című albumukról. A Bell egyértelműen jelzi a Kerala Dust fejlődését és kijelöli közelgő albumuk útját is, amely az art rock, az elektronika, az americana és a sivatagi blues energiáit felhasználva szántja fel a táncparkettet.





A Bellt és az új albumot a 2023-as Violet Drive albumukat követő turné tapasztalatai befolyásolták, az Edmund Kenny (ének, elektronika) és Lawrence Howarth (gitár) mellé érkező új tagok, Tim Gardner billentyűs és Pascal Karier dobos érkezése, valamint Edmund személyes küzdelmei ebben az időszakban mind a magánélete, mind a közönséggel való kapcsolata terén. Úgy érezte, nagyobb közelségre vágyik a hallgatókkal, ez pedig tükrözi a felvételhez való hozzáállását.

A Kerala Dust 2016-ban alakult Londonban, a CAN, Tomw Waits és a The Velvet Underground műveikből merítenek. A zenekar a világ számos pontján fellépett már, szerencsére itthon sem ismeretlen. Most pedig a Bell mellett remélhetőleg még egy sereg új szerzeménnyel térnek vissza hozzánk szeptember 20-án, az Akvárium Klubba. A koncertre elsőként a zenekar hivatalos rajongói klubjának tagjai válthatnak jegyet április 9-én, 11 órától, majd a regisztrált Live Nation tagok élhetnek elővásárlási lehetőségükkel április 10-én, 11 órától. A teljes körű jegyértékesítés április 11-én, 11 órakor indul a livenation és a funcode oldalakon.

[2025.04.08.]