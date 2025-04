Igazi csemege - exkluzív Operabeavató-estekre készülnek Az Operabeavató, Dinyés Dániel és Göttinger Pál vezényletével 17 éve egyedülálló módon mutatja meg, hogyan működik az opera világa – közvetlen, szórakoztató és interaktív formában. Ez nem egy hagyományos előadás, hanem egy olyan est, ahol a zene és a történetek találkoznak, a néző pedig nemcsak szemlélő, hanem az élmény aktív részese.

Június 4-én a Magyar Zene Házában láthatják nézőink az Operabeavató-sorozat utolsó részét, amely 7 és fél halál címen egy vadonatúj, korábban a közönséggel közösen írt vígopera ősbemutatója lesz. Azok számára, akik ismerték és szerették a sorozatot az eddigi közös út igazi megkoronázása lesz ez az előadás, de azoknak is garantáltan élvezetet nyújt majd, akik most találkoznak először az Operabeavatóval!



A mű Závada Péter librettójával és Dinyés Dániel zenéjével születik meg, míg a rendezésért Göttinger Pál felel, a főszerepekben három közönségkedvenc énekes, Bordás Barbara, Kolonits Klára és Erdős Attila brillírozik, akik az előadás során több karaktert is megformálnak. A zenei kíséretet az UMZE Kamaraegyüttes biztosítja, amely immár több mint húsz éve a kortárs zene egyik legfontosabb hazai műhelye.



Az ünnepélyes záróeseményt két exkluzív és limitált férőhelyes program vezeti fel, melynek teljes bevételét a 7 és fél halál megvalósulására fordítjuk.



Kérdezz meg mindent, amire nem volt idő, alkalom, vagy amit eddig nem mertél feltenni egy zeneszerzőnek és egy rendezőnek - búcsúzz el személyesen az Operabeavató megálmodóitól - válts jegyet az exkluzív estekre és támogasd egy igazi kortárs opera megszületését!



1. esemény : „Amikről mindig azt mondtam, hogy majd elmondom”est + Pannónia Stúdió látogatás

Időpont: 2025.04.29. 19:00

Helyszín: Pannónia Stúdió

Jegyvásárlás



Az Operabeavatók során mindig maradtak elvarratlan szálak, félbehagyott történetek, olyan gondolatok, amiket „majd máskor” ígértünk. Hányszor harapta már el Dinyés Dániel egy mondat végét azzal, hogy „Erről majd egy másik alkalommal beszélünk…” Nos, ez most az az alkalom! Minden, eddig el nem mondott történet, zenei titok és kulisszatitok terítékre kerül!



És hogy az este még különlegesebb legyen, egy exkluzív látogatást is teszünk a legendás Pannónia Stúdióban, ahol számtalan klasszikus rajzfilm, filmzene és zenei remekmű készült – köztük a „7 és fél halál” CD-felvétele is. A stúdió ritkán nyitja meg kapuit a közönség előtt, így ez egy valódi kuriózum! <2. Esemény – Exkluzív búcsúest + koccintás Dinyés Dániellel és Göttinger Pállal

Időpont: 2025.06.02. 19:00

Helyszín: Pannónia Stúdió

Időpont: 2025.06.02. 19:00

Helyszín: Pannónia Stúdió

Ez nem csupán egy este – ez A nagy búcsú. Rendhagyó módon nem az utolsó dátumon, hanem ezen az alkalmon veszünk búcsút a nézőktől az Operabeavatótól 17 év után. Ezen az estén bármit kérdezhetnek Dinyés Dánieltől és Göttinger Páltól, és most először lehetőség lesz előzetesen is elküldeni a kérdéseket. Végül pedig egy közös koccintásra is várjuk Önöket, hogy személyesen is elköszönhessünk egymástól – és az Operabeavatótól. Kizárólag ezen az alkalmon, mert az utolsó előadást közös ünnepként és nem búcsúként szeretnénk megélni Önökkel. Ezeken az estéken nemcsak különleges élményt kapnak nézőink, hanem részei lehetnek annak az összefogásnak, amelyből egy új kortárs magyar opera születik.



Operabeavató finálé: 7 és fél halál – ősbemutató: 2025. június 4. (szerda), 19.00, Magyar Zene Háza

[2025.04.08.]



