Összeállt a 17. KAFF versenyprogramja 23 ország 409 alkotása közül az előzsűrik immár kiválasztották a 17. nemzetközi Kecskeméti Animációs Filmfesztivál versenyprogramját. 8 film jutott be az egészestés animációk versenyébe, melyek között a világ legrangosabb filmfesztiváljain, az Oscaron, a Golden Globe-on, Annecy-ban, Locarnóban és Zágrábban is díjat nyert alkotások is találhatóak. 6 európai TV-speciál, 11 európai és 6 magyar TV-sorozat, 15 magyar rövidfilm, 30 magyar alkalmazott animáció és 18 magyar diákfilm versenyez május 27. és június 1. között Magyarország legnagyobb animációs seregszemléjén. A versenyprogramok mellett tematikus panorámavetítések, retrospektív válogatások, filmszakmai konzultációk és mesterkurzusok, valamint workshopok, kiállítások színesítik majd az összművészeti fesztivál kínálatát, melyen a részvétel ingyenes. A háromtagú előzsűri – Glaser Kati és Darabos Éva animációs rendezők, valamint Szabó János nagy nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező animációs szakember – 23 film közül 8-at válogatott az európai egészestés animációk versenyébe. Az Oscar-díjas Michel Hazanavicius tavaly Cannes-ban debütált, a Kecskemétfilm közreműködésével készült A legértékesebb áru (The Most Precious of Cargoes) című, kézzel rajzolt alkotása mesebeli formába csomagolt holokauszt történet. Szintén Cannes-ban debütált, majd a Locarnói Filmfesztiválon Kids Award la Mobiliare díjban részesült az Oscar-jelölt Claude Barras Vademberek (Savages) című munkája. A gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánlott környezetvédelmi mese a borneói esőerdők világába kalauzol el, ahol egy kislány rádöbben a természet és saját népe értékeire. Sébastien Laudenbach alkotása, a Csirkét Lindának! (Chicken for Linda!) igazi családi film a megbocsátás erejéről sok humorral. Egy egyszerű kérés és egy anya-lánya kapcsolat abszurd kalandja a konyhától a rendőrségig. A film 2023-ban az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon elnyerte a legjobb film díját, 2024-ben pedig a legjobb animációs filmnek járó César-díjat. Filip Posivac munkája, a Tomi, Polli és a varázsfény (Tony, Shelly and the Magic Light) mese egy világító kisfiúról és egy különc lányról, akik barátságukkal legyőzik a sötétséget. A stop-motion technikával készült cseh-szlovák-magyar koprodukció, 2023-ban Annecy-ban a zsűri díját nyerte el. Benoît Chieux Sirokkó és a szelek királysága (Sirocco and the Kingdom of Air Streams) című látványos, dinamikus fantasy-kalandjában a képzelet és valóság keveredik. a 2023-ban Annecy-ban, majd 2024-ben Zágrábban közönségdíjat nyert filmben egy testvérpár egy könyv lapjai közé csöppenve fedezi fel Sirokkó, a szelek ura világát. Szintén testvérpárról szól és a gyermeki képzelet és a valóság határán játszódik a Nina és a sündisznó titka (Nina and the Hedgehog's Secret). Apjuk elvesztése és a gyár bezárásának felnőtt kérdéseit vet fel a kézzel rajzolt, meleg tónusú film, mely az összetartozásról, kitartásról és a képzelet erejéről mesél. Gints Zilbalodis Áradás (Flow) című alkotása hipnotikus vizuális élmény. Túlélő történet egy macskáról. Barátságról, bizalomról, alkalmazkodásról és együttműködésről mesél. A film tavaly Annecy-ban elnyerte a zsűri és a közönség díja mellett a legjobb eredeti zene díját, idén pedig a legjobb animációnak járó Oscar-, Golden Globe és Európai Filmdíjat is. Végül Isabel Herguera tavaly Annecy-ban és Zágrábban egyaránt fődíjat nyert A szultán álma (Sultana's Dream) című munkája egy három idősíkon átívelő, vizuálisan sokszínű esszéfilm felnőtteknek egy feminista utópiáról, kulturális örökségről és önkeresésről. A magyar filmek egészestés versenyében Csáki László számos díjat nyert Kék pelikán című alkotása versenyez Máli Csaba és Pálfi Zsolt Csongor és Tünde című alkotásával. A további kategóriákba 6 európai TV-speciált, 11 európai és 6 magyar TV-sorozatot, 15 magyar rövidfilmet – köztük Balogh Mirjána Wish You Were Ear, Traub Viktória Cipők és Paták, Vácz Péter Kutyafül és Ducki Tomek Disc+Dog című munkái -, 30 magyar alkalmazott animációt és 18 magyar diákfilmet válogattak be Magyarország legnagyobb animációs seregszemléjére. [2025.04.08.]