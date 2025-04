Párizsi hangulat Budapesten: Vincze Lilla estje a szenvedély és elegancia jegyében Április 25-én este különleges zenei élményben lehet része a közönségnek a MOM Kulturális Központban: Vincze Lilla Paroles, paroles... című estjén a francia sanzonok és filmzenék legszebb darabjai csendülnek fel. A sanzonok világa mindig is a szenvedély, az elegancia és az érzelem terepe volt – Vincze Lilla előadásában pedig ezek a dalok új életre kelnek. A Paroles, paroles... egy meghitt, bensőséges utazás, ahol a közönség egyedi tolmácsolásban hallhatja a legismertebb francia dallamokat – nemcsak eredeti nyelven, hanem magyar fordításban is. Az est során többek között Édith Piaf, valamint Dalida és Alain Delon híres dalai is felhangzanak. A koncert hangulata a párizsi Montmartre utcáin tett sétára emlékeztet, ahol minden kanyar mögött új emlékek és történetek várják a hallgatót. Az ikonikus francia sanzonok mellett magyar nyelvű átiratok és világhírű filmzenék is helyet kaptak a műsorban. A repertoárban szerepel Zeffirelli Rómeó és Júliájának zenéje, valamint az Álom luxuskivitelben című film legendás Moon River című dala, amely Marilyn Monroe számára készült, de Audrey Hepburn előadásában vált halhatatlanná. A koncerten Marilyn alakja szóló gitárkísérettel idéződik meg. A Csillag születik című film zenéje és Ennio Morricone gyönyörű kompozíciója, a Nella Fantasy duettként hangzik el – utóbbit Jason Kouchak korábban zongorakísérettel is előadta. Érdekesség, hogy Morricone legendás filmzenéje, The Mission 1986-ban született – ugyanabban az évben, amikor Vincze Lilla a Napoleon Boulevard zenekar élén megnyerte az Interpop Fesztivált. Az időbeli párhuzam jól érzékelteti azt a művészi elhivatottságot, amely azóta is jellemzi az énekesnőt. A MOM Kult bensőséges és elegáns atmoszférája kiválóan illik az est hangulatához. A koncert nemcsak zenei élményt kínál, hanem olyan érzéseket, történeteket és emberi sorsokat idéz meg, amelyek valóban közel hozzák a közönséget Vincze Lilla zenei világához. Az énekesnőt a közönség a Napoleon Boulevard frontembereként ismerhette meg, és azóta is hű maradt önmagához. Több mint három évtizede járja saját útját a zene világában – a poptól a klasszikus rockon át a crossover műfajáig –, mindig a szív és a lélek harmóniáját keresve. Olyan ikonikus dalok, mint a Júlia nem akar a földön járni, ma is méltón képviselik művészi hitvallását. Hangja és személyisége önmagáért beszél: minden előadásában ott van a teljes művészi odaadás.



A koncertet a Green Stage Production iroda szervezi, amely minden általa megrendezett esemény ökológiai lábnyomát kiszámítja, és annak kompenzálására Magyarországon fát ültet – ezzel is hozzájárulva a fenntartható jövőhöz. Jegyek Zenekari tagok:

Vincze Lilla – ének, akusztikus gitár

Hole Anna – fuvola

Dömény Krisztián – zitherlooper

Hegedűs Szabolcs – zongora

Kosztin László – akusztikus gitár

Prommer Patrik – ütősök