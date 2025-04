35. születésnapját ünnepli az Irigy Hónaljmirigy 1990 mámoros szilveszter estéjén összeállt nyolc kan, hogy együtt parodizálják ki a hazai és külföldi slágereket, az azóta eltelt évtizedek alatt pedig milliókat nevettetek meg koncertjeiken és a tévé képernyőjén keresztül. A zenekar jövőre ünnepli 35. születésnapját, ez pedig egy remek alkalom arra, hogy egy hatalmas bulival rúgják ki az MVM Dome oldalát. Irigy Hónaljmirigy 35. jubileumi koncert – Best of Mirigy február 28-án. 17 platina lemez, 100 millió feletti letöltés, számtalan szakmai- és közönség díj, 70 saját tv show, több ezer fellépés, közel 2 millió megtett kilométer, több millió fakasztott kacaj, több mint 750 zenés paródia Korda Gyuri bácsitól Majkáig, valamint 200 kg zsír plusz, 3 kg haj mínusz, néhány tízezer elfogyasztott hosszúlépés, néhány ezer átdorbézolt éjszaka, pár törött borda és ellopott rántott hús után az Irigy Hónaljmirigy egy cseppet sem vált komolyabbá, mint volt - legfeljebb érettebbé. Mint a jó bor. Vagy a sajt. A zenekar poénjain már 35 éve nevetünk, hiszen a tévéshow-ban megjelent szkeccsek és ötletes dalparódiák az emlékezetünkbe égtek, nem csoda, sok átirat annyira jól sikerült, hogy az eredeti helyett is azt dúdolja a közönség. Legyen szó nagymamákról vagy gyerekekről, az Irigy Hónaljmirigy fellépésein már a rajongók harmadik generációja tombol. A Kabai László, Molnár Imre, Papp Ferenc, Sipos Péter, Sipos Tamás, Uszkó László, Varga Győző és Csarnoki Antal alkotta csapat radarján semmilyen felkapott sláger vagy trend nem csusszanhat át „büntetlenül”, legyen szó hazai vagy éppen külföldi sztárokról. A 35 év alatt igen tekintélyesre nőtt a kiparodizált sztárok listája – és ezzel párhuzamosan a zenekar ruha és parókagyűjteménye is. "Minden idők egyik Mirigy bulija lesz!"- szögezte le rögtön Sipos Peti a koncert kapcsán. "Aki valaha járt már arénás Mirigy koncerten, az tudja, hogy ezek a bulik mindig különlegesek.” - egészítette ki Varga Győző a vitathatatlan információt. "Aki nem lesz ott, az lemarad az év bulijáról, és aki lemarad az év bulijáról, az bánhatja." - tette hozzá még sietve Papp Feri. Április 1. ide vagy oda, ez a vicc véresen komoly: Irigy Hónaljmirigy 35. jubileumi koncert 2026. február 28-án az MVM Dome-ban. A koncertre a jegyvásárlás elsőként a regisztrált Live Nation tagok számára lesz elérhető április 2-án, 10 órától, míg a teljeskörű jegyértékesítés április 4-én, pénteken 10 órakor indul. [2025.04.02.] Megosztom: