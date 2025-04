Totális színház - Marat/Sade bemutató Miskolcon Április 4-én mutatta be a Miskolci Nemzeti Színház Peter Weiss Marat/Sade című zenés színművét Rusznyák Gábor rendezésében, Gergye Krisztián koreográfiájával. A nem kevés energiát igénylő előadásról a rendező mesélt a premier előtt. „1808-at írunk, majd tíz évvel vagyunk a francia forradalom leverése után. Bonaparte Napóleon már császárként uralkodik az ország fölött. A charentoni elmegyógyintézetben „raboskodó” Marquis de Sade a kórházigazgató biztatására – terápiás jelleggel – színi előadást hoz létre az ápoltakkal. A téma: Jean Paul Marat – a forradalom „hősének” – meggyilkolása. Totális színház ez egy forradalomról, annak természetéről, gátakról és a gátlástalanságról... dalokkal, egy elmegyógyintézetben.” Rusznyák Gábor rendező elmondása szerint ritkán jut zenés darabok közelébe − legalább is ritkábban, mint szeretne. − S ez - ha nem is hagyományos értelemben - de egy zenés darab. Többször bedobtam már mint ötletet. Foglalkoztam már vele régen, még Kaposváron színészhallgatókkal csináltunk belőle egy egészen jó vizsgaelőadást. Sok minden változott bennem és körülöttem is azóta, meg nyilván egész más profi színházi körülmények között létrehozni egy előadást – mondja a rendező. Jean Paul Marat üldöztetése és meggyilkolása a charentoni elmegyógyintézet lakóinak előadásában, De Sade úr rendezésében – olvasható az alcím. − Ez nem egy történetmesélős darab, nem is akar az lenni (legalább is én így hiszem), mindenestere nem szeretném akként tálalni. Igaz, elmeséli a francia forradalom egy eseményét, de ennél fontosabb a közeg, a dolog „hangulata”. Egy elmegyógyintézet falai közt levő beteg vagy betegként aposztrofált, de mindenképpen a világ többi részétől elzártan élő emberek, terápiás céllal színházi előadást hoznak létre. Egy számukra közeli élményt, a saját maguk által átélt forradalmat, illetve annak egy konkrét történését dolgozzák fel. Az igazi „mese” viszont nem ez, hanem sokkalta inkább az, ahogyan ez az egész megtörténik, ahogyan az ápoltakra hatnak a „szerepeik”, illetve a téma, az eljátszott darab, s azon keresztül viszonyuk a bezártsággal, a saját szabadságvágyukkal, ráadásul jelen van a szerző-rendező, az intézetigazgató és még a nézők, ami egy rendkívül komplex és sokrétű cselekményt hoz, hozhat létre. Egy effektíve bezárt létben beszélnek valakik a szabadság-vágyról. Ezzel a vággyal is - mint minden emberi érzékenységgel - lehet élni és lehet visszaélni. Talán Sade is teszi, hiszen ő sem egy hibátlan, morális lény. Hatni akar. Minden áron. S ehhez van dühe, tehetsége és karizmatikussága, hogy ezt a betegtársain keresztül megtegye – részletezi Rusznyák Gábor, aki a Marat/Sade előadáshoz Gergye Krisztián koreográfust kérte fel, hogy készítsen a darabhoz illő színpadi mozgást és táncokat. − Dolgoztam már együtt Krisztiánnal. Komáromban csináltunk közösen egy Kabaré előadást. Szerintem jól működünk együtt. (Ez nálam olyasmit jelent, hogy maximális a bizalmunk egymás iránt és kevés szóval is egyről tudunk beszélni vagy „egyfele tudjuk tolni a szekeret”.) A kaposvári Marat méltán ikonikus előadása a magyar színháztörténetnek, egy olyan ritka együttállás eredménye, amikor hely, idő és tehetség egy pontban metszették egymást és kivételes színházi pillanatot hoztak létre. Itt Miskolcon legalább egy összetevő, a kivételes társulat, mindig adott a számunkra, a világ körülöttünk mondhatni konstans tébolyda. Aztán hogy eléggé tehetségesen töltöttük-e el egymással és a darabbal az elmúlt hat hetet, az meg hamarosan kiderül – zárja gondolatait a rendező. Jegyvásárlás Peter Weiss: MARAT/SADE (18) zenés színmű

Zeneszerző: Richard Peaslee

Fordította: Görgey Gábor

Dalszövegek: Eörsi István

Marquis de Sade: HARSÁNYI ATTILA Jászai-díjas

Jean-Paul Marat: RÓZSA KRISZTIÁN

Charlotte Corday: MÉSZÖLY ANNA

Kikiáltó: BODOKY MÁRK

Coulmier: SALAT LEHEL

Madamme Coulmier: KEREKES VALÉRIA

Eugenia, a lányuk: GÁLL FRANCISKA

Dupperet: FECZESIN KRISTÓF

Jacques Roux: LAJOS ANDRÁS

Simonne Evrard: VARGA ANDREA

Kukuriku: TÓTH DOMINIK

Popó: BÖRCSÖK OLIVÉR

Kokó: SERES ILDIKÓ Jászai-díjas

Rozi: HAVASI RENÁTA

Marie: EPERJESI ERIKA

Madamme Kobérin: MOLNÁR ANNA

Valamint különböző ápolók, ápoltak, zenészek és zenésznők:

Osváth Tibor, Kriston Milán, Nyirkos László, Visnyiczki Bence

FUVOLA: Barba Péter / Cz. Oláh Veronika

TROMBITA: Gál Péter / Pintér Zoltán

HARSONA: Bakos Tibor / Medve Anita / Négyesi Dániel

BŐGŐ: Székely Balázs / Mészáros Márk

ÜTŐ: Valádi Zsolt / Barabás Barna

ZONGORA: Nagy Nándor

Díszlettervező: KHELL ZSOLT Jászai-díjas

Jelmeztervező: TIHANYI ILDI

Koreográfus: GERGYE KRISZTIÁN Harangozó-díjas

Koreográfus-asszisztens: LUKÁCS ÁDÁM

Zenei vezető: NAGY NÁNDOR

Súgó: BÍRÓ KLÁRA

Ügyelő: OREHOVSZKY ZSÓFIA

Rendezőasszisztens: FEKETE ZSOLT

Rendező: RUSZNYÁK GÁBOR

Az előadás 18 éven felülieknek ajánlott. Miskolci Nemzeti Színház

