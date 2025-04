A Clawfinger, a Lordi és a Dynazty is fellép a Balaton partján a Tábor Fesztiválon Augusztus végén rendezik meg idén is az ország legnagyobb, 4 napos házibuliját, a TÁBOR Fesztivált. Alsóörsön a Balaton partján a legnépszerűbb hazai rock, metal és a punk zenekarok lépnek fel, a nemzetközi fellépők között pedig ott lesz a Clawfinger, a Lordi és a Dynazty is. Strand, sör, napsütés, kemény riffek és hamisítatlan fesztiválélet vár mindenkit Alsóörsön augusztus 27-30. között, amikor 17. alkalommal szervezik meg a TÁBOR Fesztivált. A Balaton partján idén is az összes haver társaságában bulizhatunk a legnagyobb magyar rockzenekarok, így a Tankcsapda, az Ossian, az Edda, a Pokolgép, a Lord, a Road, a Depresszió, a Leander Kills és a Zorall koncertjein. A négy nap alatt persze még több tucat csapat lép fel, köztük nemzetközi headlinerek is. Utóbbiak egyike a svéd Dynazty: a dallamos hard rock banda Game Of Faces című új nagylemezét hozza majd, rajta a sodró lendületű címadó dallal. Az idei év másik nemzetközi nagyágyúja a Clawfinger lesz: a svéd rap-metal úttörői 1989 óta vannak jelen a színtéren, és ez alatt a bő 30 év alatt nagyon jól megtanulták, hogy hogyan kell őrült jó fesztiválos bulit csapni. A srácok tarsolyában tucatszám találhatók zúzós slágerek, de a hírek szerint épp új dalokon is dolgoznak, ami a 2007-es Life Will Kill You óta az első új nagylemez alapanyaga lehet majd. A szintén fellépő Lordi ezzel szemben futószalagon szállítja a jobbnál jobb lemezeket: a finn szörnymetál-zenekar tizenkilencedik, Limited Deadation című albuma pár hete jelent meg. A ’80-as évek kultikus játékszereit megidéző lemez egyik klipes dala a Hellizabeth. Az idei TÁBOR Fesztivál teljes programja csak a következő hetekben derül majd ki, de a visszajáró törzsközönség már elkapkodta a „Fanatik” kedvezményes és az early bird jegyeket is – normál elővételes bérlet, hétvégi jegy, valamint limitált számú kempingbérlet és parkolójegy még elérhető. TÁBOR Fesztivál 2025

2025. augusztus 27-30.

Alsóörs [2025.04.03.]