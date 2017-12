A We Will Rock You musical megmutatta milyen az igazi rockzene! Elképesztően nagy éneklések, kétértelmű viccek, legendás dalok, és egyedülálló látványvilág jellemezte a We Will Rock You hazai premierjét. A darabban huszonnégy világhírű Queen dal csendült fel, méghozzá magyarul. Magyarországra is megérkezett a világhírű Queen musical. Az eredeti előadást 2002-ben Londonban mutatták be, most azonban szinte teljesen újjászületett. A szuperprodukció megálmodói Ben Elton, brit komikus és Brian May, a Queen együttes egykori gitárosa lehetőséget adott, hogy Budapesten, a világon elsőként, teljesen új rendezésben, megújult koreográfiával, és egy lenyűgöző látványvilággal debütáljon a világsikerű musical a magyar közönség előtt, és ez igencsak jót tett a darabnak. Futurisztikus díszlet, nosztalgikus érzésekkel felturbózva A díszletet és a jelmezeket Erkel László (Kentaur) tervezte, aki olyan elképesztően különleges, sci-fi-re emlékeztető díszletet álmodott a színpadra, ami világszinten is ámulatba ejtő. A díszlet legizgalmasabb eleme egy tizenhatezer magnókazettából álló hatalmas emlékfal volt. A kazettákat a rajongók segítségével gyűjtötték össze, a budapesti Hard Rock Cafe-ban. Az ötlet már csak azért is volt egészen zseniális, mert a történet üzenetéhez is elképesztően jól illeszkedett ez a különleges díszlet elem: Tizenhatezer kazetta, tizenhatezer emlék, tizenhatezer különböző, igazi hang. Talán páran fel is ismerték a gigantikus kazetta függönyön a saját emlékeiket. A jelmezek, melyeket Kentaur a darab szereplőire álmodott, szintén zseniálisak voltak. A jövő lázadóinak steampunk szereléseit, és a jövőbeli szürke, egysíkú világot megtestesítő karakterek jelmezeit is olyan elképesztő precizitással tervezték és valósították meg, hogy nehéz lett volna megmondani, hogy Buddy Holly, Tina Turner, Presser Pici, Cindy Lauper, Bono, Bródy Tini, Madonna, AC/DC, Mick Jagger, Britney Spears vagy Ozzy Osbourne jelmeze tetszett-e a legjobban. Mindegyik zseniális volt, és mindegyik egyszerre emlékeztetett egy kicsit a Mad Max című film szereplőinek viseletére, és arra az énekesre, akiről a karaktert mintázták. Külön élveztem, hogy bele csempésztek a darabba a magyar előadókat is. Érdekes volt a múltunkat, és a világot, amelyben ma élünk, egy elképzelt disztópia múltjaként, egyben újragondolni, miközben annyira ötletes volt minden apró részlet, hogy csak magukat a ruhákat is még órákig tudtam volna csodálni. Ezt az izgalmas futurisztikus látványvilágot, csak tovább fokozta Túri Lajos Péter fantasztikus koreográfia, és a rendező Cornelius Baltus, egyedi ötletei is. Cornelius Baltust a darab producere, Simon Edit kért fel, hogy rendezze újra, és kicsit modernizálja a darabot, ami szerintem kifejezetten jó ötlet volt, hiszen az eredeti premier óta még fontosabb, és aktuálisabb lett az előadás üzenete. A darab újragondolása olyan jól sikerült, hogy még Bryan May is őszinte elismeréssel nyilatkozott róla, amikor a premier előtt néhány héttel megnézte az előadás egyik próbáját. Az egész produkció tűpontosan, és nagyon igényesen lett kitalálva, minden apró részletre nagyon odafigyeltek, és ez a látványvilágon nagyon érezhető volt. Kentaur díszletei és jelmezei mellett Madarász János világításterveit is ki kell emelnem. Minden érzést, minden hatást, minden utalást mesterien mutattak meg. A társas magány elvárt, az egyéniség eltiport „A magány messze nem csak azt jelentheti, hogy valaki bezárkózik egyedül egy szobába. Tömegben is érezheti magát az ember magányosnak, és az a legfájdalmasabb érzés.” Így nyilatkozott egyszer Freddy Mercury, és az én szemüvegemen keresztül ennek a darabnak is nagyjából ez a lényege – és a rock zene magasztalása, természetesen. Maga a történet a huszonnegyedik században játszódik, amikor a globalizáció, már teljes mértéket öltött. A Földet már iPlanetnek hívják (korábban Planet Mall), rendes neveket már nem kapnak az emberek, csak felhasználóneveket. Nincsenek valódi kapcsolataik, valódi ötleteik, valódi igényeik, valódi egyéniségük. Minden egységes. Egy olyan világ, ahol bűn a szabad gondolkodás, bűn az álmodozás, és bűn a valódi zene (csak elektronikus zenét lehet hallgatni). A Globalsoft, mely ezt a világot uralja betiltott minden hangszert, és mindent, ami a múltban a valódi zenére egy kicsit is emlékeztetné az embereket. A titkosrendőrség mindenkire lecsap, aki egy kicsit is kilóg a sorból. Az emberek csak azt érezhetik, és azt gondolhatják, amit az iPlanet teljhatalmú úrnője, a kegyetlen Killer Queen (A Queen egyik legismertebb slágeréről kapta a nevét, mint a többi főszereplő is.) jónak, elfogadhatónak tart. A beszámoló a következő oldalon folytatódik [2017.12.01.] (1. oldal) következő oldal » Megosztom: