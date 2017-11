Adventi program a Gödöllői Királyi Kastélyban December 9-30 között ünnepi programok sokaságával várják a családokat a Gödöllői Királyi Kastély. A Gödöllői Királyi Kastély feledhetetlen programok sokaságával kívánja az idei adventi készülődést és karácsonyi időszakot emlékezetessé tenni a családok számára. Hazánk egyik legpompásabb környezetében öltöztetheti mindenki a szívét és lelkét ünneplőbe, ahogyan azt 1870-es években a királyi család tagjai is tették minden évben. December második hétvégéjén, 9-10-én indulnak az ünnepi programok. Szombaton este hét órától a Városi Fúvószenekar különleges koncertje zengi be a kastély falait. Másnap este a Magyar Arany Érdemkereszttel is kitüntetett zongoravirtuóz, Szilasi Alex hangversenye tekinthető meg. A koncertek előtt a kézművesek karácsonyi vásárán a kastély parkjában kellemes sétákra nyílik lehetőség. Egy héttel később, december 16-17-én az Adventi Kastélynapok elnevezésű rendezvénnyel folytatódik a programsorozat, mely több helyszínen várja majd a kicsiket és nagyokat. Mindkét délelőtt, valamint koradélután múzeumpedagógiai foglalkozásokkal indul a nap. Szombaton délután háromkor a díszteremben Magyar Népmesék előadást tart a Petimi Társulat, négy órától pedig a nem mindennapi Náray-zenés irodalmi est és divatbemutató alapozza meg a hangulatot az este hét órától kezdődő Gödöllői Szimfonikus zenekar ünnepi hangversenyére. Vasárnap déltől-kettőig a díszteremben Erzsébet királyné cercle-n vehetünk részt, találkozhatunk Sisi hasonmásával, fél négykor pedig a Barokk színház sokat látott falai között "De ki Don Quijote?" című bábfantázia játékát adja elő az Aranyszamár Bábszínház és a Savaria Kamaraopera. Aznapi záróakkordként, 17 órától a 25 éves jubileumi koncertjét tartja az Arpeggio Gitárzenekar. A szervezők természetesen nem csak az előadások és a programok során gondoltak minden korosztályra, hiszen napközben hagyományörző népi bethlehemezés, mézeskalács készítés és további érdekességek várják majd a gyermekeket, esténként pedig "A forralt bor éjszakája", valamint sütemény - és a Pálmaház Herbárium saját parfümkóstolója az idősebbeket a Pálmaházban December 28-án Erzsébet királyné karácsonyai gyermekprogrammal, majd december 30-án a Liszt-díjjal tavaly kitüntetett Lajkó Félix koncertje zárja a programokat és az évet is a Gödöllői Királyi Kastélyban. Egy biztos, aki az adventi időszakban a kastélyt választja, az egész családjával kellemes, szívmelengető élményekkel, s örök emlékekkel tér majd haza. Bővebb információ: http://www.kiralyi kastely.hu oldalon! [2017.11.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2017.11.30.]

Facebook, Insta Youtube csatorna kezelő szolgáltatás [2017.11.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu