Új infok! Váratlan bejelentés a Fonográf koncertje kapcsán A hírt november 29-én közölték. "Sajnálattal értesítünk Benneteket, hogy a Fonográf együttes vidéki fellépései (Győr, Veszprém, Debrecen), technikai okok miatt elmaradnak! Jegyek a vásárlás helyén visszaválthatók! A BUDAPESTI FEBRUÁR 16-I ARÉNA KONCERT TERMÉSZETESEN MEGRENDEZÉSRE KERÜL!" - közölték az Illés Kluboschok Baráti Köre oldalán. Így váltják vissza a jegyet "Tisztelt Vásárlónk! Sajnálattal tájékoztatjuk, hogy technikai okok miatt elmarad a győri, veszprémi és a debreceni Fonográf koncert. Kérjük, figyelmesen olvassa el alábbi tájékoztatónkat a visszaváltásról. Az online vásárolt jegyeket visszaváltjuk, és visszautaljuk a jegyárat mielőbb, de legkésőbb 30 napon belül, az alábbiak szerint: 1) otthoni nyomtatású jegy esetén: a jegyeket töröljük, és visszautaljuk a pénzt a vásárláskor használt bankkártyára vagy bankszámlaszámra. Önnek nincs további teendője, mivel az otthoni nyomtatású jegyet nem kell visszaküldeni. Kérjük, ne írjon az info@tex.hu címre, csak ha nem kapja vissza a pénzt 30 napon belül. 2) személyes átvétel esetén: amennyiben még nem vette át a jegyét, kérjük, ne is vegye át. A jegyeket töröljük. Ha már átvette a jegyét irodánkban, kérjük, küldje vissza személyesen vagy postai úton, legkésőbb az elmaradt koncert dátumáig (elérhetőségek alább). Miután a jegy visszaérkezett, visszautaljuk a pénzt a vásárláskor használt bankkártyára vagy bankszámlaszámra. Az irodánkban, ahol esetlegesen leadja jegyét, nincs lehetőség az online vásárlás összegének készpénzben történő visszatérítésére elszámolási okokból. 3) futárszolgálattal kiküldött jegy esetén: Kérjük, küldje vissza jegyeit személyesen vagy postai úton legkésőbb az elmaradt koncert dátumáig. Miután a jegy visszaérkezett, visszautaljuk a pénzt a vásárláskor használt bankkártyára vagy bankszámlaszámra. Az irodánkban, ahol esetlegesen leadja jegyét, nincs lehetőség az online vásárlás összegének készpénzben történő visszatérítésére elszámolási okokból. FONTOS! Ha utánvétellel vásárolt, akkor legyen kedves megadni egy bankszámlaszámot a visszautalás érdekében." - indult a tájékoztató. Ez történik bankkártyás vásárlás esetén "Amennyiben bankkártyáról történt a fizetés, a pénzt a bankkártyára fogjuk visszafordítani. Ez nem banki átutalás, legtöbb ügyfelünk nem kap róla sms-t. Személyesen alábbi irodánkba lehet visszahozni az elmaradt előadásra szóló, online vásárolt jegyeket (otthoni nyomtatású jegyet nem kell visszahozni):

Ticket Express- Bálna I. emelet

1093 Budapest, Fővám tér 11-12,

H-P: 10:00-18:00

Szombat: 11-15 - Ebédszünet: 12:30-13:00

Itt nincs lehetőség az online vásárlás összegének készpénzben történő visszatérítésére elszámolási okokból. Postai úton:

TEX Vevőszolgálat

1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 31. I. emelet FONTOS!

A budapesti nagykoncert megtartásra kerül! Amennyiben szeretne részt venni a budapesti nagykoncerten, javasoljuk, hogy mielőbb váltson rá jegyet, a nagy érdeklődésre való tekintettel. A törölt előadásra szóló jegyeket technikai okokból nem tudjuk kicserélni a budapesti Fonográf koncertre. A koncert helyszíne és időpontja: Papp László Budapest Sportaréna - 2018. február 16. 19.00 óra.

http://www.eventim.hu/…/fonograf-koncert-budapes…/event.html Ha esetleg személyesen, jegyirodában is vásárolt jegyet valamelyik elmaradt vidéki koncertre, akkor az ilyen jegyeket kizárólag a vásárlás helyszínén lehet visszaváltani. A visszaváltás utolsó határideje a rendezvény tervezett időpontjától számított 5. munkanap." [2017.11.30.]

