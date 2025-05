The Alchemist, Wavy és Jazzbois július 27-én a Budapest Parkban A legendás amerikai hiphop producer, DJ és rapper először lép fel szólóban Budapesten 2025. július 27-én, ahol a Wavy és a Jazzbois nyitják majd az estét. A 47 éves kaliforniai hiphop-polihisztor hangzása, mintázási technikája, egyediségre való törekvése, és önmagában teljes munkássága a 2022-ben indult kollektíva és a fúziós jazz-hiphop trió tagjainak egyaránt komoly inspirációt jelent. Nem csak zenei, hanem gasztronómiai vonalon is tisztelgünk majd Alchemist öröksége előtt, amely az elmúlt években Action Bronsonnal való jó barátságának és a közös, Vice-on futó F*ck, That's Delicious gasztroshow-nak köszönhetően az evés szeretetével is bővült. A küzdőtéren a szabadtéri Wavy-eseményekről már ismert Whyte_Kat’s Nasty Grill is helyet kap majd a Vida Vera által alapított Yo8vagyat gasztroprojekttel, és a füredi Vasüzlet étterem alapítójával, Huszár Mátyással kiegészülve. A több mint 30 éve aktívan alkotó producer és DJ (aki túlnyomórészt csak lemezekről mintázik), az egyik legfontosabb figura a mintázáson alapuló, szétszaggatott absztrakt hiphop alapok világában, emellett rappergenerációkat egyesítő kurátor is egyben, aki több lemezen összehozta már a tengerentúli színtér fiatal hangjait és veteránjait is. Emellett hidat képezett a mainstream és az underground között, miközben jó érzékkel emelte át régi stílusát az újgenerációs hiphophangzásokba végig megtartva releváns pozícióját, már korán kivívva a régi és új generációs előadók tiszteletét egyaránt. Alchemist karrierje során dolgozott már Nas-zal, Lil Wayne-nel, Ghostface Killah-val és Raekwonnal a Wu-Tang Clanból, Snoop Doggal, a Mobb Deeppel, Fat Joe-val, Eminemmel, Action Bronsonnal, a TDE kiadóból ismert Schoolboy Q-val, az Odd Future-ből indult Earl Sweatshirttel, a Griselda tagjaival, köztük Westside Gunnal, Benny the Butcherrel, Conway the Machine-nel és Boldy Jamesszel is. Kendrick Lamarral, a világ jelenlegi legnépszerűbb rapperével is több ízben dolgozott együtt, legutóbb a Drake-nek címzett, Meet the Grahams című diss track alapját gyártotta ő. De a comptoni sztár két korábbi lemezén (Damn. és Mr. Morale & The Big Steppers) is hallható volt egy-egy emlékezetes Alchemist-alap (FEAR., We Cry Together).



Az 1991 óta aktív zenész kivételes tehetsége akkor mutatkozik meg a legjobban, amikor más rapperekkel közös kollablemezeken dolgozik producerként. Legismertebb, és kritikailag is elismert munkái közt főleg ezek a projektek szerepelnek, köztük a Freddie Gibbsszel közös, 2020-ban kiadott, a legjobb raplemez kategóriájában Grammy-díjra jelölt Alfredo, a 2022-es The Elephant Man’s Bones Roc Marcianóval és az Earl Sweatshirttel közösen készült, 2023-as Voir Dire. Alchemist legutóbbi megjelenése szintén egy kollaboratív projekt, a Life is Beautiful, amit 2 Chainzzel és Larry June-nal trióban adtak ki 2025. február 7-én. A legendás hiphop producer eddig 17 nagylemezt, 16 EP-t, és 15 mixtape-et adott ki. A július 27-i eseményre jegyek még elérhetők. WAVY A WAVY 2022 januárjában alakult, budapesti bázisú zenei-művészeti kollektíva. Egy összművészeti kísérlet az értékteremtésre, egyben egyensúlyozás az alternatív, kísérleti hiphop, a lo-fi, a garage és a house határmezsgyéin, progresszív műfaji kereteken és konvenciókon belül maradva, olykor azokon kívül helyezkedve, fókuszban az élmény- és értékteremtéssel. A 20 tagot-, köztük rappereket, énekeseket, DJ-ket, multiinstrumentalista zenészeket, és producereket, vizuális művészeket, kreatívokat, fotósokat, videósokat is magába foglaló kollektíva mottója a Lo and Slo, mely a lassú, fokozatos, de biztos építkezésre és az organikus növekedésre, illetve fejlődésre utal a hazai zeneiparon és kreatív szakmán belül. Kívül helyezkedve, saját szempontrendszer és koncepciók mentén szimbiózisban. Első lemezük, a Babel 2023 májusában jelent meg, ezt követte az Y (stilizálva: ¥) 2024 áprilisában, majd a Menni Mixtape tavaly decemberben. Jazzbois A Jazzbois egy fúziós jazz-hip hop trió Budapestről, Molnár Bencze – billentyű, Sági Viktor – basszusgitár, Czirják Tamás – dob felállásban. Debütáló kiadványuk, a Jazzbois Goes Blunt hatalmas utat járt be hazai és nemzetközi vizeken egyaránt, felborzolva mind a jazz-hip-hop fúziójának kedvelőit, mind az új hullámos jazz mesterek hangzásvilágát. Munkásságukra több szerkesztő is felfigyelt, a kaliforniai mc-vel, Kid Abstrakt-al közös számuk, a Jazz Rap playlist-en ment nagyot, de a Soulection atyja, Joe Kay is gyakran pörgeti őket, sőt, a kortárs jazz egyik bástyájaként számon tartott Brownswood kiadó listáján, illetve az ide köthető legendás worldwide.fm-en is több ízben voltak hallhatóak. 2023-ban júliusában megjelent Higher Dimensions Waiting Room című albumukat rendszeresen játssza az amerikai KCRW, amely az USA leghallgatottabb rádiója, Jamie Cullum is elismerő szavakkal illette őket a BBC 6 rádióban. A stream-eken túl pedig a fellépéseken keresztül lehet igazán érezni azt az elképesztő energiát, ami jellemzi közös hangzásvilágukat. Itthon több teltházas koncertet adtak az A38-on, a MÜPÁban a Kaláka együttessel közösen, külföldön teltházas bemutatkozással indítottak Londonban a 91 Living Room nevű jazz clubban és a varsói Jassmine-ban is minden jegy elkelt első lengyelországi koncertjükön. Gyakran megfordulnak németországban, hollandiában, de zenéltek az Egyesült Arab Emírségekben is. 2024 februárjában teltházas koncertet adtak a 100 Club-ban Londonban, a Melkweg Amsterdamban és a párizsi Duc des Lombards-ban is, majd felléptek a texasi Austiban a South by Southwest Fesztiválon és újráztak Londonban a Brick Lane Jazz Fesztiválon. 2024 másdoik felére 15 állomásos nemzetközi turnéjukon 5 koncerten is minden jegy elkelt, nyáron pedig felléptek a Montreux-i Jazz Fesztiváon, de zenélnek a francia Jazz á Vienne-en, a lengyel Jazz Around-on és teltházas koncertet adtak az európai új jazz fellegvárában a londoni Jazz Café-ban is ahol korábban olyanok zenészek fordultak meg, mint például Yussef Dayes vagy épp Kamaal Williams. [2025.05.16.] Megosztom: