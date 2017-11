Visszatér Budapestre James Blunt - jegyinfo itt James Blunt 4 évvel ezelőtti, óriási sikerű koncertje után visszatér Budapestre új, The Afterlove elnevezésű turnéjával 2018. május 8-án a Budapest Arénában lép színpadra Kevés előadó van, aki ennyire gyorsan lett világsztár és maradt mégis szerény, póz nélküli embernek, mint James Blunt. A felső-középosztálybeli családból származó énekes - eredeti nevén James Hillier Blount - 1974-ben született az angliai Tidworth-ben. Édesanyja háromévesen furulyázni, ötévesen hegedülni, hétévesen zongorázni tanítatta. Mivel édesapja a Brit Légierőnél szolgált és a család kétévente költözködött, így James 7 évesen már bentlakásos iskolában tanult, és szüleit gyakorlatilag csak a szünidőkben látta. 14 évesen vásárolta első gitárját, amin dalokat kezdett írni.



Tanulmányai után családi hátterének köszönhetően a katonai pályát választotta. 1997-től már tiszti rangban szolgált, állomásozott Kanadában, Koszovóban, majd Londonban. 2002-ben szerelt le a hadseregtől és rögtön az EMI Publishing-hez szerződött, mint énekes-dalszerző. Debütáló albuma 2004 októberében jelent meg és nagyrészt általános közönnyel fogadták. Majd kijött az a bizonyos harmadik kislemez, a You’re Beautiful. Ez a nagy sláger kellett ahhoz, hogy elinduljon a karrierje: további négy album és négy listavezető sláger, öt Grammy jelölés (valamint BRIT-, Ivor Novellos- és MTV-díjak), közel 20 millió eladott lemez, 40 millió dalletöltés világszerte. Továbbá 6 millió like a Facebookon, és egy elképesztő, 412 milliós nézettség a Youtube-on.



Legújabb albuma The Afterlove címmel tavasszal jelent meg, az elmúlt hónapokban pedig Robin Schultz szerzeményével, az OK című dallal hallható folyamatosan a rádiókban.



Emellett hírnevével nemes ügyeket szolgál: jótékonysági szervezeteket támogat, valamint az éghajlati változás sürgető ügye mellett is kampányol.

Az egyik legvisszafogottabb és legkedvesebb sztár, James Blunt újra Budapestre érkezik, hogy a magyar közönséget ismét magával ragadja egyedülálló zenei világába.

Jegyek december 1-én 9 órától kaphatók a www.livenation.hu és a www.ticketpro.hu oldalakon keresztül. [2017.11.29.] Megosztom: