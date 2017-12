Jön a Within Temptation a Tüskecsarnokba

2018. december 12-én koncertezik hazánkban a szimfonikus metál holland nagyágyúja, a Within Temptation. Az eddigi leghosszabb szünet után 2018-ban új albummal jelentkezik Sharon den Adel csapata és rögvest turnéra is indulnak. 18 országban összesen 33 koncertet adnak, december 12-én Budapesten, a Tüskecsarnokban lépnek színpadra.



“Amikor az utolsó turnét befejeztük, nehéz időszakot éltem át” - mondj az énekes Sharon den Adel. - “Rájöttem, hogy vissza kell vonulnom egy időre a családomhoz, hogy átgondoljak dolgokat, és hogy újra felfedezzem magamat. Ez sokkal több ideig tartott, mint vártam, de most, két évvel később minden jobbra fordult. Elkészítettem a szóló lemezemet (My Indigo), amely segített megoldani a gondjaimat. Miután újra megtaláltam önmagam, szükségét éreztem ismét a keményebb, epikus zenének. Aztán a zene elkezdett magától előjönni. Ekkor tudtam biztosan, hogy a hetedik albumunk végre megérkezik. És itt vagyunk… bemutatjuk a hetedik turnénkat és szerencsére ez már nincs messze, mert már mindannyian alig várjuk, hogy útra keljünk.”



A hazai rajongók bizonyára nagyon örülnek a Concerto Music által szervezett koncertnek, hiszen amikor a csapat utoljára nálunk járt,az égiek nem voltak túl kegyesek és egy nyári vihar miatt csak fél műsort láthattak, 2016-ban a FeZen fesztiválon. Szerencsére a jövő évi koncert fedett helyen lesz, így az időjárás nem szólhat bele a buliba. Jegyek a Tixa hálózatában, a CD pincében, a Headbangerben és a www.concerto.hu oldalán már kaphatók. Audrey [2017.12.04.]