Lenny Kravitz 10 év után végre visszatér Budapestre A világ egyik legzseniálisabb rockzenésze, Lenny Kravitz 10 év után végre visszatér Budapestre! Lenny Kravitz bejelentette következő, 2018 nyarán megrendezésre kerülő európai turnéját, amelynek keretében a Budapest Arénában is fellép június 3-án. Jegyek december 15-én 10 órától kaphatók, a Live Nation tagok számára pedig elővásárlási lehetőség is lesz már december 13-án 10 órától. További részletek a www.livenation.hu oldalon. A turné mellet Lenny Kravitz új lemezének megjelenését is bejelentette, amely 2018 tavaszán várható. Korunk egyik kiemelkedő rockzenészének tartott Lenny Kravitz 20 éves pályafutása során átlépte a zenei műfajokat, vegyítette a hangzásokat és a stílusokat. Rockzenéje a '60-as és '70-es évek soul és funk behatásával négyszer nyerte el a Grammy-díjat a szerző-producer-zenésznek, amely rekord a Legjobb Férfi Rock Produkció kategóriában. Tíz stúdióalbuma mellett - melyek több mint 38 millió példányban keltek el világszerte - ez a sokoldalú művész olyan filmsikereknek is része volt, mint az Éhezők viadala, vagy az óriási kritikai elismeréseket is begyűjtő A boldogság ára és a Komornyik. A budapesti koncertre jegyek december 15-én 10 órától kaphatók a www.livenation.hu és a www.ticketpro.hu oldalakon keresztül. A normál belépők mellett limitált számú, közvetlenül a színpad elé szóló kiemelt állójegy is vásárolható a bulira. [2017.12.11.] Megosztom: