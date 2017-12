Önfejlesztés miatt jött létre a zenés websorozat? Megkérdeztük az alkotót! VMX, Vlog Music, zene, stb... Régebben beszélgettünk már a youtube-os sorozatodról a Vlog Music-ról, most viszont ha jól tudjuk elindult a második évad is. Mit mondanál nekünk erről? Miért kellett évadokra bontani?

Ugye a sorozat régen Facebookon futott, idén költözött át Youtube-ra. Ahogy fejlődtem, és a technikai eszközeim is fejlődtek szükségét éreztem annak hogy elkülönítsem egymástól ezeket a szakaszokat, így jött az évad ötlete. Miben lett új a második évad?

A 0. évadban még telefonnal és akciókamerával dolgoztam. Az első évadban már komoly kamerával, és komolyabb mikrofonnal. A második évadban leadott részek pedig már hajaznak kis költségvetésű amatőr videoklipekre.



Ha jól tudom hétről hétre új részekkel állsz elő. Nem megterhelő ez? Mennyire befolyásolja ez a komolyabb klipekre és zenékre jutó időd?

Rengeteg időt elvesz a sorozat. Befolyásolni nem befolyásolja, ugyanannyi jut a komolyabb tartalmakra mint előtte, viszont a többi szabadidőm felemészti. Részben jó is, mivel így folyamatosan fejlesztem magam, és egyre profibb tartalmat tudok létrehozni, ahelyett hogy épp a TV-t bámulnám. Van ebben egy kis kötelesség is.



Akkor ez volt a célja a sorozatnak? Az önfejlesztés?

Részben. Részben pedig a heti rendszeres szórakoztató tartalom a közönségemnek. Úgy gondolom elég egyedi műfajt sikerült létrehoznom erre, itthon még nem láttam senkit aki ilyet csinált volna.



Lesz 3. Évad? Ha igen milyen fejlesztés hozhatja majd magával?

Az biztos hogy a 2. évad hamarosan végetér, hogy lesz-e folytatása azt majd fent eldöntik. Vagy a közönség visszatapsolja. 2018-ban kiderül.



