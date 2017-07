Az egynyarasról árult el érdekességeket VMX Elkészült a magyar előadó kilencedik videoklipje a(z) #Egynyarasdal, ennek kapcsán adott egy exklúzív interjút a zene.hu-nak. Nagyon vidám dalok érkeznek tőled mostanság. Rendszer lesz belőle?

- Az előző klip a Felemelt Fejjel pont nem sikerült vidámra, ennek ellentettje, de igazad van, kezdünk vidámodni, ami persze jó. Próbálunk mostanában egyensúlyt teremteni, ennek ellenére, most rengeteg vidám dal van betárazva. Mesélsz nekünk az új dalról kicsit? Hogy született a cím?

- Az egész nagyon érdekes sztori, már kész volt a dal, kész volt a klip, de még nem volt címünk. Ekkor „brainstorming”-ot tartottunk a stábbal, és végül erre jutottunk. Majdnem olyan lett a címe mint egy Wellhello slágernek. Hogy került képbe Jella?

- Anno még Spike kapcsán ismertem meg évek óta, most jött el az ideje hogy személyesen is találkozhattunk és elkészíthettük az első közös dalunk. Az Ő hangja emeli a dal színvonalát, örülök hogy bizalmat szavaztunk neki, nem csalódtunk. Mik a tervek a jövőre nézve? Lemez, klip, esetleg új közös dal Jellával?

- Még az is megeshet! Nagylemez készülőben, de szépen lassan építjük fel Risztorral a zenei produceremmel. Most érkezik az Egynyaras dalból egy remix is, amit kifejezetten a klubbokba és a házibulikba szánunk, aztán leghamarabb szeptemberben jön nagyobb volumenű anyag, de addig is minden szombaton jelentkezek a youtube sorozatommal. [2017.07.20.] Megosztom: