Rómeó és Júlia lájkolják egymást Szegeden Játékos formában jelenik meg Shakespeare klasszikusának több jelenete is a Szegedi Szabadtéri teaser videójában. Júlia például Snapchat-üzenetben kéri Rómeót, hogy dobja el a Montague nevet. Hogyan esne meg Shakespeare örökérvényű szerelmi története ma, közösségi médiával átitatott napjainkban? A Szegedi Szabadtéri stábja eljátszott ezzel a gondolattal, és átültették a híres jeleneteket Facebookra, Instagramra, Snapchatre és egyéb népszerű social felületekre. Az ötletből pedig született egy rövid videó, amely teaser trailerként szolgál az idei Dóm téri nyár Rómeó és Júlia előadásához. Hegedűs D. Géza rendező Youtube-üzenet formájában ad keretet a közösségi akcióban dús előzetesnek. Prológusa után Benvolio Facebook eseményben invitálja a Capulet bálba Rómeót, a Dajka kommentben jelzi Júliának, hogy szíve választottja egy Montague, Tybalt és Mercutio Vine-videóban csapnak össze, Lőrinc barát Instagramon osztja meg az esküvőhoz kapcsolódó gondolatait, Rómeó pedig Boomerang videóban búcsúzik szerelmétől. Az eredeti darab, a készülő előadás és a videó egyfajta történelmi ívet is alkot majd, hiszen kiindulva a shakespeare-i, 16. századi alapanyagból, a Szegedi Szabadtéri előadása az 1920-as, 30-as évek Itáliájában játszódik majd, míg a videó a XXI. századra utal. Jelezve ezzel azt is, hogy a Rómeó és Júliában megjelenő lázas érzelmek minden korra adaptálhatók.



A július 27-én, 28-án és 29-én, kizárólag a Szegedi Szabadtéri Játékokon látható előadásban főszerepet játszik Vecsei H. Miklós, Mészáros Blanka, Józan László, Orosz Ákos, Hajdu Steve, Hegyi Barbara, Hajduk Károly, Trill Zsolt és Szűcs Nelli is. Szegedi Szabadtéri [2018.02.18.] Megosztom: