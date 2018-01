Nagy bejelentés! Ők alakítják a love story szerepeit Szegeden Vecsei H. Miklós és Mészáros Blanka alakítják a szerelmeseket a Szegedi Szabadtéri Játékok idei Shakespeare-bemutatójában, a Rómeó és Júliában. Többek közt Hegyi Barbarát, Szabó Győzőt és Józan Lászlót is láthatjuk majd Hegedűs D. Géza rendezésében. Azt régóta lehet tudni, hogy Hegedűs D. Géza állítja színre a Szegedi Szabadtéri Játékok ez évi prózai produkcióját, a Rómeó és Júliát. A világ egyik legszebb szerelmes története hosszú idő után tér vissza a Dóm térre. Ritkán van lehetősége a nézőknek ilyen romantikus környezetben, a csillagok alatt átélni a love story-t. A rendező szuper szereposztást állított össze, neves és népszerű művészeket kért fel az ikonikus karakterek megformálására. Rómeót a Vígszínház tehetsége, a Junior Prima-díjas Vecsei H. Miklós alakítja majd, aki amellett, hogy fordítóként, dalszövegíróként és rendezőként is tevékenykedik, tagadhatatlan, hogy a lányok kedvence. Nem kérdés hát, hogy tökéletes választás az érzékeny hősszerelmes szerepére. Partnere, aki a Capulet nevet is elhagyná szerelme kedvéért - mert “mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük, éppoly illatos” - a törékeny szépségű Mészáros Blanka lesz. A Katona József Színház színésznőjét láthatták már a nézők a #sohavégetnemérős és a Brazilok c. közönségfilmekben is. Szabó Győző és Hegyi Barbara lesznek Júlia kérlelhetetlen szülei. Előbbi visszatérő vendég a Dóm téren, a Vígszínház közönségkedvenc színésznőjét viszont most üdvözölhetik először a nézők a Szabadtérin. Szintén a Vígből érkezik az előadás Tybaltja, Benvolio-ja és Mercutiója. Capuletné harcos unokaöccsét az az Orosz Ákos játssza majd, akit a nézők a Maladype Színház előadásaiból ismerhetnek, emellett pedig számos kőszínházi előadás és film - többek közt a #sohavégetnemérős és a Saul fia - fontos szereplőjeként láthatták már a Junior Prima-díjas színészt. Rómeó óvatos, a békét kereső barátját, Benvolio-t a szintén Junior Prima-díjas Józan László alakítja, akit a legtöbben a Barátok köztben láthattak, a színházban pedig imádja a közönség A Dzsungel könyve Mauglijaként, A Pál utcai fiúk Áts Ferijeként és az Őrült Nők Ketrece Jacobjaként. Mercutio vagány, heves temperamentumát Hajduk Károly ölti magára Szegeden. A Jászai Mari-díjas színész szintén ismerős lehet az alternatív színházi életből is, bár a Víg előtt hosszú ideig a Katona József Színház oszlopos tagja volt. Egyik legutóbbi szerepében, a Hamlet Színészeként minden este nyíltszíni tapssal jutalmazzák, úgyhogy már nagyon várjuk tőle Mercutio híres Máb királyné monológját. Paris-t, a Júlia kezére ácsingózó, kissé öntelt nemest Hajdu Steve kelti életre, akinek karikírozó humoráról legutóbb A tanú c. darabban bizonyosodhattak meg a szegedi nézők. Lőrinc barátként Trill Zsolt adja majd össze titokban Rómeót és Júliát, a lány dajkája pedig Szűcs Nelli lesz. Mindketten a Nemzeti Színházból erősítik a szegedi csapatot. Montague-né szerepében Igó Évát láthatjuk, aki szintén a Vígből érkezik. Escalus herceg és Rómeó apjának megformálóját később jelenti be a fesztivál. A Rómeó és Júliát július 27-én, 28-án és 29-én könnyezhetjük meg a Dóm téren. A közelgő Valentin-nap alkalmából pedig nincs is annál jobb tipp, minthogy az előadásra szóló jegyekkel - és ezáltal egy romantikus nyáresti élménnyel - lepjük meg szerelmünket.



