Emeli Sandé elvarázsolta a Budapest Arénát - képekben

A brit soul énekesnő fantasztikus koncertet adott február 18-án, vasárnap este Budapesten.

Bár Emeli Sandé még csak 30 éves, igazi zenei tehetségnek számít. Számos slágerrel büszkélkedhet, akár előadóművészként, akár zeneszerzőként. Olyan nagy neveknek írt már dalokat, mint Alicia Keys, vagy a kilenc Grammy díjjal kitüntetett világsztár Rihanna. Mindössze 25 éves volt, amikor elnyerte a Brit Kritikusok díját, és énekelhetett a londoni olimpia megnyitó és záró ünnepségén is.



Ez volt a második koncertje

Magyarországon nem először járt, a zeneszerető közönség már találkozhatott vele 2015-ben, amikor teltházas koncertet adott a Veszprémfest színpadán. Hírbe hozták a 2017-es Vizes VB lehetséges sztárvendégeként is, amit betegség miatt le kellett mondania. Végül a veszprémi koncert után 3 évvel a Budapest Arénában tért vissza, és élvezhettük különleges tehetségét.



A koncert előtti bemelegítésről Freddie gondoskodott, aki igyekezett beénekeltetni a közönséget a legnagyobb slágereivel, mint a bluesos hangzású Mary Joe, a lírai ihletésű Csodák vagy a Pioneer, mellyel a 2016-os Eurovíziós Dalfesztiválon indult Magyarországot képviselve.

Nagy slágerekkel indított

Némi technikai átállás után eljött a várva várt pillanat, Emeli Sandé és zenészei elkezdték a koncertet.

Tízfős zenekarában 2 fantasztikus vokalista, 3 fúvós mellett 2 ütőhangszeres is helyt kapott, akik azonnal megadták a koncert dinamikáját. Első számként a Hurts szólalt meg, a 2016-os Long Live The Angels album egyik legnagyobb slágere. Ezt követte a Rudimental-lal közösen készített, dinamikusan lüktető Free. Néhány a 2016-os albumon szereplő szám után érkezett két nagy klasszikus Emeli Sandé debütáló Our Version Of Events albumáról. Elsőként a nagyívű vokállal megszólaló My Kind Of Love, majd nem sokkal később Emeli első átütő slágere 2012-ből a Heaven. Itt el is érkeztünk a koncert első felének végéhez, amikor Emeli picit háttérbe vonult és átadta a színpadot fantasztikus vokalistáinak, akik két klasszikus soul feldolgozással a Janis Joplintól ismert Take Another Piece Of My Heart-tal, és Franki Vallie Can’t Take My Eyes Of You című számával igyekeztek fenntartani a hangulatot.

Érzelmes, lírai dalokkal kápráztatta el közönségét



A pörgős számok után a koncert talán legmeghittebb pillanatai következtek. A színpad közepére bekerült egy zongora, és Emeli a zongorához ülve énekelte el két lírai hangvételű számát a Clown-t és a River-t. Az Arénában ekkor megfagyott a levegő, mindenki áhitattal hallgatta Emeli gyönyörű, kristálytiszta hangját. A lírai számokat egy duett követte, a Labirinth-tal közösen írt Beneath Your Beautiful-t vokalistájával közösen adták elő. Az érzelmes daloknak itt még korántsem volt vége. Következett Emeli egyik legnagyobb slágere, melyet mi magyarok talán az Attraction árnyékszínház Got Talent! nyertes produkciójában ismerhettünk meg először. Ez a Read About It Part III, melyet a közönség együtt énekelt az énekesnővel, világító mobiltelefonok fényében. Nem túlzás, ha azt mondjuk ez volt a koncert fénypontja.



Ismét pörgősebb számok következtek, a Naughty Boy-jal közös Wonder, a Highs & Lows, majd záróakkordként a legendás Next To Me.

A közönség állva tapsolta meg Emeli Sandé és zenekara produkcióját, ráadás után sóvárogva. De úgy ahogy 3 éve Veszprémben, sajnos a ráadás most is elmaradt, így a be kellett érnünk az énekesnő 1 óra 20 perces műsorával.



Több ismert zenész is kíváncsi volt rá

Emeli Sandé korunk egyik legnagyobb soul énekesnője, ez nem vitás. Koncertjével elvarázsolta a Budapest Aréna közönségét, melyben több ismert zenészt is felfedeztünk. Velünk együtt élvezte a koncertet Tóth Vera és húga Tóth Gabi, Delov Jávor a Random Trip alapítója, Puskás Peti a The Biebers, vagy Marsalkó Dávid a Halott Pénz frontembere is.



Ha hinni lehet Emeli utolsó mondatainak, nem is olyan sokára újra találkozhatunk vele. Egy biztos, mi ott leszünk.



-howdoUdo-

Fotó: Varsányi Fruzsina

Képekért klikk a következő oldalra.



[2018.02.20.]