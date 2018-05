Kapcsolatok • AWS Eurovíziós Dalfesztivál - Ebben a sorrendben lépnek fel a döntősök Eurovíziós Dalfesztivál 2018: A döntő rajtszámai. Az Eurovíziót szervező EBU elkészítette a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál döntőjének rajtsorrendjét. Magyarország az elődöntős 13-as után a döntőben a 21-est kapta.



Az AWS huszonegyedikként lép színpadra az Eurovíziós Dalfesztivál szombati döntőjében. Siklósi Örs szerint talán szerencsés a 26-os finálé vége felé következni, mert a szavazásra kevésbé felejtik el a nézők a produkciójukat.



A Duna Televízió szombaton 21 órától élőben közvetíti a döntőt a helyszínről, de már előtte, 20 óra 30 perckor elkezdődik a Hangolódjunk az Eurovízióra! című műsor, amely élőben jelentkezik az A38 hajóról.



A lista: 1 Ukrajna MELOVIN Under The Ladder 2 Spanyolország Amaia y Alfred Tu Canción 3 Szlovénia Lea Sirk Hvala, ne! 4 Litvánia Ieva Zasimauskaitė When We're Old 5 Ausztria Cesár Sampson Nobody But You 6 Észtország Elina Nechayeva La Forza 7 Norvégia Alexander Rybak That's How You Write A Song 8 Portugália Cláudia Pascoal O Jardim 9 Egyesült Királyság SuRie Storm 10 Szerbia Sanja Ilić & Balkanika Nova Deca 11 Németország Michael Schulte You Let Me Walk Alone 12 Albánia Eugent Bushpepa Mall 13 Franciaország Madame Monsieur Mercy 14 Csehország Mikolas Josef Lie To Me 15 Dánia Rasmussen Higher Ground 16 Ausztrália Jessica Mauboy We Got Love 17 Finnország Saara Aalto Monsters 18 Bulgária EQUINOX Bones 19 Moldova DoReDoS My Lucky Day 20 Svédország Benjamin Ingrosso Dance You Off 21 Magyarország AWS Viszlát Nyár 22 Izrael Netta TOY 23 Hollandia Waylon Outlaw In 'Em 24 Írország Ryan O'Shaughnessy Together 25 Ciprus Eleni Foureira Fuego 26 Olaszország Ermal Meta e Fabrizio Moro Non Mi Avete Fatto Niente

