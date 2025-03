Agyalós death metal este lesz a Dürer Kertben március végén Március 25-én a komplex, progresszív death metalt hallgató közönség gyűlik majd össze a Dürer Kertben, hiszen az Agressive Progressive turné keretében egy este láthatjuk a színpadon a Rivers Of Nihil, a Cynic, a Beyond Creation és a Dååth koncertjét is. A 16 éve működő pennsylvaniai zenekar, a Rivers of Nihil új nagylemezt ad ki idén, méghozzá külön cím nélkül, saját név alatt. Az ilyen önmagukról elnevezett lemezek általában jelzik a zenekar szándékát arra, hogy összefoglalja saját zenei pályafutását, visszatérjen a kezdetekhez és új irányt szabjon meg. Ez a szándék most indokolt is lehet, hiszen jelentős változások történtek az elmúlt években: az alapító basszusgitáros, Adam Biggs 2023-ban vállalta át a fő énekesi szerepet, és csatlakozott Andy Thomas (ex-Black Crown Initiate) második gitárosként és háttérénekesként. A május végén megjelenő album a Metal Blade Records gondozásában jelenik meg, tökéletes egyensúlyban ötvözve a korábbi munkák technikás és kísérletező elemeit. A több mint 50 perces, dinamikus hangzású anyag produceri munkáit Carson Slovak és Grant McFarland végezte. Brody Uttley, a zenekar gitárosa szerint az új anyag keményebb lett és élőben is nagyot szól majd, köszönhetően annak, hogy először csak az alapvető dalszerkezeteket dolgozták ki, mielőtt további zenei rétegeket tettek volna rá. Az album előfutáraként több kislemez is megjelent. Az első dal, The Sub-Orbital Blues még 2023 nyarán érkezett, ez volt Biggs első énekesi szereplése az együttesben. Ezt követte az Hellbirds októberben (bár ez nem került fel az albumra), majd 2024 áprilisában a Criminals című szám videoklippel együtt. A sor 2025-ben House of Light című kislemezzel folytatódott, ami a srácok szerint tökéletesen foglalja össze a zenekar új korszakát: súlyos riffek, nagyszabású refrének, progresszív elemek és a jól ismert szaxofonhangzás mind jelen vannak benne. A csapat még a 2018-as Where Owls Know My Name albummal lépett túl a death metal „hagyományos” határain, míg a 2021-es The Work tovább bővítette kísérletező attitűdjüket. Az elmúlt években olyan zenekarok társaságában turnéztak, mint a Cattle Decapitation, a Lorna Shore és a Between the Buried and Me. 2025-ben pedig már az album megjelenése előtt turnéra indulnak, Budapesten március 25-én játszanak majd a Dürer Kertben. Ott lesz velük a Cynic, ami a technikás, kísérletezős death metal stílusteremtő zenekara, 1987 óta: a legendás Focus és Traced in Air albumokkal történelmet írtak a műfajban. Elsősorban a progresszív metal és a jazz elemeinek fúziójával dolgoznak, amit filozofikus szövegekkel, hipnotikus dallamokkal és technikailag kifogástalan hangszereléssel tesznek igazán komplex zenei élménnyé. A Death-ben is megfordult Paul Masvidal nevével fémjelzett zenekar atmoszférikus és spirituális témái mély érzelmi töltettel rendelkeznek, miközben az élő előadások mindig magával ragadó, szinte transzcendentális élményt nyújtanak a hallgatóknak. A turné harmadik fellépője a kanadai progresszív death metal színtér egyik legismertebb képviselője: a Beyond Creation technikás játékáról és lenyűgöző dalszerkezeteiről híres. A zenekar erőteljes ritmusképletei, komplex harmóniái és virtuóz gitárszólói a műfaj legjobbjai közé emelik őket. A nyitózenekari szerepet szintén nem egy kezdő csapat vállalta magára: az atlantai Dååth még 2000-ben indult, és sokéves kihagyás után aktiválta magát a 2024-ben megjelent The Deceivers albummal. Ez szintén a Metal Blade-nél jelent meg, rajta az Ascension című nótával. A progresszív death metal zenekar ugyanakkor a turnéra időzítve is kiadott egy közös dalt Paul Masvidallal, méghozzá egy francia csapat, az Air Run című szerzeményének feldolgozását. A Concerto Music bemutatja: Progressive Agressive Tour

2025. március 25., kedd 18 óra

Budapest, Dürer Kert

Rivers Of Nihil, Cynic, Beyond Creation, Dååth koncertek

Belépő: elővételben 9.900 Ft, a koncert napján 10.900 Ft

Jegyek [2025.03.17.] Megosztom: