Kihagyhatatlan élmények, sztárok és bemutatók bérlettel a Margitszigeti Színházban Mindenképpen jól jár az, aki igyekszik minél előbb dönteni. A legjobb helyek, a legjobb szereposztások, a legjobb árak és a legjobb előadások bérletekbe csomagolva – ezt kínálja a színház az idei margitszigeti nyári szezonra. A Margitszigeti Színház népszerű és látogatott nyári szabadtéri színház, és ez nagyban köszönhető a törzsközönségének is. A színház – a látogatói felméréseknek és igényeknek megfelelve – idén úgy döntött, hogy újdonságként, limitált példányszámban, de több műfajban ad ki bérleteket. A bérlet-konstrukciók korlátozott ideig, illetve a készlet erejéig elérhetőek. A MESE BÉRLET, a JAZZ+ BÉRLET, az OPERA PREMIER, az OPERA NYÁR és a hamarosan érkező MUSICAL egyedi bérlet-konstrukciókkal a legnépszerűbb előadásokra biztosíthatják a nézők a helyüket, méghozzá a bérlet-csomagokban, jelentős kedvezménnyel. Ma már természetes, hogy a Margitszigeti Színház májustól szeptemberig színes, változatos programot kínál a kikapcsolódni vágyóknak, mindazoknak, akik Budapest ezen patinás helyszínén exkluzív produkciókra, nemzetközi művészekkel való találkozásra, komplex programra vágynak. A több műfajban készített bérletek széles választási lehetőséget kínálnak az opera, a musical, a balett vagy a klasszikus zene szerelmeseinek, egy-egy különleges atmoszférában megszülető produkcióra. BŐVEBBEN A BÉRLETEKRŐL A bérlettel a vásárló biztosíthatja ugyanazt az ülőhelyet magának mind a három előadásra, mindezt jelentős csomag-kedvezménnyel. A lehetőség egyedi és olyan produkciókra érvényes, melyek kizárólag a Margitszigeten lesznek láthatóak, egyedülálló kivitelezésben. A családoknak a legjobb választás: MESE BÉRLET - Bérletvásárlás A csomag három mesét tartalmaz, más-más műfajban, valóban a legjobbakból válogatva, így nemcsak kicsiknek, hanem tiniknek és gyerek-lelkű felnőtteknek is igazi nyári szórakozást nyújtanak majd. A bérlet előadásai közül az első az E. T., a földönkívüli élőzenés film-zene-koncert lesz, ezt követi a Margitszigeti Színház nagy családi musicalbemutatója, a Shrek, a musical, augusztusban pedig a rendkívül látványos Alice csodaországban reloded cirkusz-show kápráztatja el majd a nézőket. Élmények a galaxison túl, egy ogre világában és csodaországban Az E.T., a földönkívüli című film a galaxison túli életből a Földre csöppent kis földönkívüli és a földi gyerekek közös kalandját meséli el. Steven Spielberg szívmelengető mesterműve, az E.T. – a földönkívüli, a filmtörténet egyik legfényesebb csillaga, most egy varázslatos szabadtéri helyszínen kerül bemutatásra. A film hatalmas HD vásznon, a csillagos égbolt alatt elevenedik meg, varázslatos élő szimfonikus kísérettel, felejthetetlen élményt nyújtva az egész családnak. A DreamWorks sikerfilmjéből készült a Shrek, a musical előadás az egész család számára remek szórakozást nyújt majd, hisz még a felnőttek szívét is megérinti ez a történet. A zenés darab a József Attila Színház és a Margitszigeti Színház közös szabadtéri bemutatója. A musical a szeretet, a barátság fontosságát meséli el egy fergeteges előadásban, élethű maszkokkal, sztárszereplők színészi játékával, zenei élménnyel fűszerezve! Az előadás főbb szerepeiben Ember Márk és Veréb Tamás lesz látható, az előadás rendezője Szente Vajk. A méltán híres, klasszikus mese, az Alice csodaországban ez alkalommal attraktív mese-cirkuszi produkcióként elevenedik meg a színpadon, mely egyenesen csodaországba és az ott lakók birodalmába varázsolja el a kicsiket és nagyokat egyaránt! Zenei élmények a jazz világából egész nyáron JAZZ+ BÉRLETTEL - Bérletvásárlás A jazz rajongók igazi csemegékkel találkozhatnak a teátrumban a nyár folyamán. Idén is megrendezésre kerül a tavaly nagy sikert aratott jazzgála, mely hazánk neves jazz zenészei lépnek színpadra, valamint érkezik majd Anthony Strong brit énekes-zongorista és a Duke Ellington Orchestra is koncertet ad a Margitszigeten. Magyar jazz sztárok, örökzöld dallamok egy angol úriembertől és Duke Ellington öröksége A június 8-án bemutatásra kerülő gálakoncerten hallhatjuk majd a Lukács Miklós-Cimbiózis triót, Budapest Jazz Orchestrát, a Malek Andrea Soulistic zenekart, a Roby Lakatos & Gipsy Jazz Band feat. Miri Lakatos együttest és a Guitar Madness „Hommage a Szabó Gábor” formációt is. A bérlettel rendelkezőknek a több napos Jazz és Bor Fesztiválra, melyet a színház előterében, a margitszigeti Víztorony lábánál található kerengőben rendeznek meg, ingyenes lesz a belépés. Szintén júniusban lesz látható egy valódi különlegesség, ugyanis Anthony Strong érkezik Budapestre a színház meghívására. Az énekes-zongorista zenéjében ötvözi az örökzöld dallamokat és a jazz műfaja által nyújtott érzékenységet. Strong a legnagyobb dalszerzők műveit adja majd elő Budapest szívében, jazz, blues, soul és pop stílusban. Olyan katartikus élő showt hoz a Margitszigeti Színház közönségének, amely világszerte kivívta a közönség elismerését. Július 19-én az egyik legnagyobb amerikai jazz-zeneszerző zenekara, a Duke Ellington Orchestra látogat el hazánkba. Duke Ellington zenéjét és örökségét Paul Mercer Ellington őrzi, a zenekar az ő vezetésével érkezik Budapestre. Elsőként a legjobb helyről a premiereken! Ezt nyújtja az OPERA PREMIER BÉRLET - Bérletvásárlás Ezzel a típusú bérlettel a tulajdonos biztosíthatja helyét a legnagyobb operabemutatókra és klasszikus zenei koncertekre. A Margitszigeti Színház idén is, ahogy minden évben, nagyszabású saját operabemutatókkal készül a nyári szezonra. Olyan csodálatos előadásokat visz színre, mint a Pillangókisasszony és a Nabucco. Puccini és Verdi művei mellett az operabérlet tartalmazza a világon a legtöbbet koncertező crossover zongorista, Maksim koncertjét, valamint a Nemzeti Filharmonikus Zenekar nagyszabású koncertjét Baráti Kristóf Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas hegedűvész közreműködésével. Kodály dallamok, operacsillagok és egy divatikon zongorista Budapesten A Margitszigeti Színház gazdag programsorozatának egyik kiemelt eseménye a hagyományos ünnepi nyitókoncert. A színház ezúttal is a több, mint 100 éves Nemzeti Filharmonikus Zenekarral közösen készül a lélekemelő nagykoncertre. A koncerten közreműködik Baráti Kristóf Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, aki 1703-ban készült „Lady Harmsworth” nevű Stradivari hangszeren játszik. Az első részben Beethoven, míg a második részben Kodály, Dohnányi és Liszt dallamai csendülnek majd fel. Puccini életművének gyöngyszeme a Pillangókisasszony, melyet a megható történeten túl lírai dallamvilága, páratlan érzelemgazdagsága és hangulatteremtő ereje tesz kivételessé. A fiatal gésa szerepét az olasz szoprán, Francesca Sassu énekli a Margitszigeten, partnere Pinkerton szerepében a sármos madridi tenor, Joel Prieto lesz. Az előadásban közreműködik a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara és a Kodály Kórus Debrecen, a karmester Somogyi-Tóth Dániel lesz. Maksim Mrvica virtuóz zongoraművész számos rangos nemzetközi zenei verseny fődíjasa, az MTV Music Awards díjazottja, aki több mint 5 millió albumot adott el világszerte. A Margitszigeti Színház meghívására a SEGMENTI című műsorával érkezik hazánkba. A koncerten saját zenekara kíséri, majd vonósok, ütősök és fúvósok is közreműködnek a show-ban. Az estét különleges fények és videóeffektusok teszik még izgalmasabbá! Operacsillagokkal a főszerepben mutatják be július végén a Nabucco című operát. A babiloni király szerepében korunk egyik legkeresettebb Verdi-baritonját, George Peteant láthatja majd a hazai közönség. Abigél szerepében a lenyűgöző hangú Oksana Dyka lesz látható, aki a Turandot, az Aida, a Tosca, és a Pillangókisasszony címszerepeit rendszeresen énekli a világ legnagyobb operaszínpadain. Fenenát az azerbajdzsáni mezzoszoprán, Elmina Hasan formálja majd meg, aki Párizsban olyan világsztár mellett énekelte ezt a szerepet 2024-ben, mint Placido Domingo. Ismael szerepében a velencei születésű, sármos, fiatal Riccardo Gatto lesz látható, aki generációja egyik legtehetségesebb tenorjának számít manapság. Az előadásban közreműködik a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus Debrecen, a karmester Dénes István lesz. Operák, klasszikus zene és egy kortárs balett az OPERA NYÁR BÉRLET-ben Az OPERA NYÁR BÉRLET tartalmazza a Nyitókoncertet a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral és Baráti Kristóf hegedűművésszel, a Pillangókisasszony operát, a Nabucco operaelőadást és a COCO CHANEL kortárs balettelőadást, mely hazánkban először lesz látható a Brnói Nemzeti Színház társulatával együttműködésben. Coco Chanel a bátorság, merészség, a kockázat, az ízlés és a stílus nagykövete volt. Mario Radačovský koreográfus kortárs balettje a híres divattervezőről szól, aki mélyen befolyásolta a divat világát. Az előadás Coco életének eseményeit finoman és érzékenyen ábrázolja, miközben a nagy jelenetekben a lenyűgöző ruhaköltemények idézik meg a legnagyobb és leglátványosabb divatbemutatókat! A főváros egyik legnépszerűbb szabadidős helyszíne – egy valódi közösségi tér – a Margitsziget nyári színháza, mely lehetőséget kínál pihenésre, feltöltődésre, kikapcsolódásra, valamint különleges találkozásokra is. Margitszigeti Színház [2025.03.04.]