Mindenki kedvenc ogréja, Shrek a Margitszigetra érkezik A SHREK, a musical szabadtéri bemutatóját augusztus 1-én és 2-án láthatja a közönség a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. A József Attila Színház és a Margitszigeti Színház közös produkciója parádés szereposztásban, fülbemászó dallamokkal és az ogre-történet ismert és szeretett figuráival: Shrekkel, Fionával, Szamárral, Sárkánnyal és a többiekkel „igazi zöld otthonra” talál a Margitsziget fái között. A humoros-zenés előadás főbb szerepeiben Ember Márk / Zöld Csaba, Tóth Angelika / Horváth Csenge, Veréb Tamás / Blazsovszky Ákos, Fekete Gábor / Fila Balázs és Sári Évi látható. Rendező: Szente Vajk. A „Shrek, a musical” lesz a 2025-ös margitszigeti nyári szezon családi musicalbemutatója. A DreamWorks sikerfilmjéből íródott musical zenéjét az ismert zeneszerző, Jeanine Tesori komponálta, a szöveget pedig a Pulitzer-díjas David Lindsay-Abaire írta. Az előadás az egész család számára remek szórakozást nyújt majd, hisz még a mesét szerető felnőttek szívét is megérinti a történet. Minden bizonnyal így hat majd a nyári két előadás is, mely a József Attila Színház és a Margitszigeti Színház közös szabadtéri bemutatójaként, augusztus 1-én és 2-án hódítja meg a Margitszigeti Színház közönségét. A musical Szente Vajk rendező személyében értő kezekbe került, a koreográfus pedig Túri Lajos Péter. Az alkotópáros korábban a Puskást és a Kőszívűt álmodta meg erre a színpadra, de színre került itt az Elisabeth és a Luxemburg grófja nyári változata is. A musical főbb szerepeiben ismert művészek: Ember Márk / Zöld Csaba, Tóth Angelika / Horváth Csenge, Veréb Tamás / Blazsovszky Ákos, Fekete Gábor / Fila Balázs és Sári Évi látható. „Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis ogre, akit Shreknek hívtak.” Így kezdődik a történet egy valószínűtlen hősről, aki olyan utazásra indul, mely megváltoztatja az életét. Az úton társa egy nagyszájú, okoskodó szamár. A mesében szerepel még egy igencsak határozott hercegnő, aki mindenképpen ellen akar állni megmentésének. Ehhez a történet hozzádob még egy szeszélyes rosszfiút, egy sütit és több mint egy tucatnyi más mesebeli lényt, így máris megvan az a fajta zűrzavar, ami igazi hőst követel. Szerencsére akad egy! A neve: Shrek. A mű egy kalandos és látványos mese musical változata, melyben felcsendülnek majd a jól ismert slágerek, mint az Ő eljön ma még, Mozdulj rá! vagy a Robban a szívem, valamint életre kelnek a filmből ismert és szeretett karakterek. Egy történet, amely mindannyiunk szívét megérinti! Szente Vajk rendező kiemelte, hogy a Shrek egy olyan történet, ami már az első pillanattól magával ragad, és különleges humorával, szívvel és bájjal mindenkit megérint. Nagy öröm számára, hogy rendezheti ezt a musicalt, ami arról szól, hogy bárki lehet hős, és hogy a valódi szépség belülről fakad. Szeretné, ha a közönség nemcsak szórakozna, hanem egy kicsit másképp tekintene a világra, és ráébredne, hogy mindannyian képesek vagyunk megváltoztatni azt, ha követjük a szívünket. Két varázslatos helyszín, egy felejthetetlen élmény! Büszkén és nagy izgalommal köszöntötte a közönséget Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója. Szerinte a József Attila Színház és a Margitszigeti Színház közös produkciója egy olyan fantasztikus élményt nyújt majd, amely minden korosztály számára különleges és felejthetetlen lesz. A Margitszigeti nagyszínpad hagyományosan kedvelt játszóhely a színházművészek körében, a Shrek, the musical pedig tökéletesen illeszkedik ebbe a varázslatos környezetbe. Nemcsák Károly elmondta, hogy egy igazi zöld otthonra találtak a Margitszigeten, és garantálja, hogy ezek a szeretnivaló ogrék biztosan elvarázsolnak minden arra tévedőt. A közönség számára felejthetetlen élmény lesz a két augusztusi előadás, szeptembertől pedig a József Attila Színházban folytatják a Shrek, the musical sikerszériáját, ahol a történet tovább él majd a színpadon. SHREK, a musical – élmény Mindenkinek! Az előadás sajtótájékoztatóján Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője kifejezte örömét, hogy a József Attila Színház igazgatója megkereste őt a darab Margitszigeti Színházi bemutatójával kapcsolatban. A stábot illetően is egyértelmű részéről, hogy az ajánlatot elfogadva, jó döntést hozott – mondta az igazgatónő. Nagy várakozással tekint a közös produkcióra, kifejezte örömét továbbá az újbóli együttműködéssel kapcsolatban, ugyanis több év után ismét együtt dolgozhatnak a József Attila Színházzal és Nemcsák Károly igazgató úrral. 2010-ben mutatták be a Margitszigeten a Jókai regényéből készült zenés színpadi darabot, a Szegény gazdagokat, melynek zenéjét Kocsák Tibor, a szövegét Miklós Tibor írta színpadra. Bán Teodóra a darab ajánlójában-köszöntőjében rámutatott arra a fontos párhuzamra, mely a musical hőse és jelen korunk hősei között ma is aktuális: Ezek a hétköznapi hősök napjainkban is jelen vannak – mint mondta –, csak egyelőre nem készül róluk színdarab. Elmondta továbbá, hogy mindenkinek van egy ogréja és bárki lehet ogré a saját életében. A „királylányt” vagy másokat, vagy a világot segíteni, megmenteni szándékozó és becsületes személyek, ők azok, akik a göröngyös és akadályokkal megpróbáltatásokkal kikövezett úton, de következetesen haladva mégis csak, mint a mesében, az életben is előbb utóbb elnyerik a jutalmukat. Csak úgy, mint a kedves Shrek-ogre a musicalben, aki csetlő-botló, de hiteles és mindig jószándékkal vezérelt döntéseivel szerethetővé válik és akivel a gyerekek és mi felnőttek is azonosulni tudunk. Azok pedig, akik a Margitszigeti Színházban megnézik az előadást, elnyerve jutalmukat, egy szép nyári estén részeseivé válnak a csodás Shrek, a musical előadásnak. Bán Teodóra bejelentette továbbá, hogy a Margitszigeti Szabadtéri Színház – az idei gazdag kínálata és előadásai iránt mutatkozó nagy érdeklődésre tekintettel – egy, három különböző előadást tartalmazó, Mese bérletet bocsátott ki, melyben a Shrek, a musical előadása is helyet kapott. Emellett a Nagycsaládosok Országos Egyesületével együttműködésben terveznek meghívni, a színház lehetőségein belül, néhány nagycsaládot, akiknél így 4, 5, vagy akár több gyereknek együtt szeretnék varázslatossá tenni az estéjét a Margitszigeten. Jegyvásárlás Margitszigeti Színház

Fotó: Margitszigeti Színház - Éder Vera Az “I’m A Believer” c. dal Neil Diamond szerzeménye.

„I’m A Believer” (Neil Diamond) © 1966 Stonebridge Music, Foray Music

A szerzői jogok kezelői a Sony/ATV Music Publishing LLC (SESAC) a Stonebridge Music részéről, valamint a Foray Music (SESAC). Minden jog fenntartva. Engedélyezett felhasználás. A “SHREK, A MUSICAL” bemutatását a Music Theatre International (www.mtishows.eu) és DreamWorks Theatricals, valamint a Theatrum Mundi Színházi és Irodalmi Ügynökség (www.theatrum-mundi.hu) közötti különleges megállapodás teszi lehetővé. Az előadásról videó- vagy hangfelvételt készíteni SZIGORÚAN TILOS! [2025.03.04.] Megosztom: