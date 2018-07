Tisza-parti videoklip a retro jegyében - Megérkezett Kertész Iván újdonsága Új videoklippel jelentkezett a TV2 egykori felfedezettje, a bársonyos hangú Kertész Iván. A fiatal énekes a pop és a vokál centrikus R&B doo-wop nászából készített egy új dalt “Lesz, ahogy lesz” címmel, amihez egy abszolút passzoló képi világot is társított a retro jegyében. Iván már a Star Academy című tehetségkutató műsor alatt bizonyította, hogy sok stílusban megállja a helyét, és ezt eddigi megjelenései is jól tükrözik. "Lesz, ahogy lesz" című legújabb dalában az '50-es és '60-as évek R'n'B doo-wop zenei stílust keveri a modern pop hangzással.



Ez a recept külföldön már jól bevált az elmúlt években, gondoljunk csak Meghan Trainorre vagy épp Charlie Puth-ra. Az "All About That Bass", a "Lips Are Movin" és a "Marvin Gaye" című szerzemények mindegyike rövid idő alatt nagy sláger lett külföldön és itthon egyaránt.



Az új szerzeményhez készült videoklip képi világa maximálisan tükrözi annak stílusát. Pin-up ruhába öltözött szexi táncos lányok, csónakázás a Holt-Tiszán, kéz a kézben futkosás, láblógatás – szóval van ebben a klipben sok-sok jó, ami retro...:

