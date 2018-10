Érdekes emlékeket idéz fel Kertész Iván új klipjében Malmöi kiruccanása alkalmával készített képanyagot új lírai dalának videoklipjéhez a Star Academy felfedezettje, Kertész Iván. A klipben régi tehetségkutatós versenytára, Streiffert Hanna is feltűnik. Mostanság sok olyan klipet látni a legnagyobb videómegosztón, sőt még a televíziós zenecsatornákon is , hogy úgy mondd "házilag gyártott" videókból raknak össze kellő utómunkával egy-egy videoklipet előadóknak. Ha a helyszín megfelelő, jól megvan vágva és fényelve, valamint passzol a dalhoz is képileg, akkor nincs is ebben semmi kivetni való - valljuk be! Erre jó példa lehet ez a szóban forgó Kertész Iván videó is: A távolság nagy úr, sokszor nem kímél bennünket. Legyen szó két ember erős barátságáról, vagy akár szerelméről. De a remény az azért mindig ott van az emberben. Bízom benne, hogy sokan magukra találnak a dalban!" - iránymutatásul a dal mondanivalójához, olvasható a fiatal énekes közösségi oldalán mindez. [2018.10.10.] Megosztom: