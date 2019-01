Ezt hallanod kell! Az emberi különbségek elfogadásáért kampányol dalával a fiatal magyar tehetség A különcségét most dalban énekli meg a Star Academy tehetségkutató egykori közönség kedvenc felfedezettje, Kertész Iván. A vörös haj és a szemüveg - ami mára már mondhatni védjegyévé vált - sokáig gúnyolódások céltáblája volt Kertész Iván életében. A különcségét most dalban énekli meg a Star Academy tehetségkutató egykori közönség kedvenc felfedezettje.



Hajszíne és sajátos fizimiskája miatt a fiatal tehetséget sokszor bántották kiskorában iskola társai - erről már több interjúban is beszélt korábban.



Új dalával felszeretné nyitni a kirekesztő gondolkodású emberek szemét és ugyanakkor erőt próbál adni azoknak az embertársainak, akik hozzá hasonlóan valami miatt mások az átlagtól és ezt rosszul élik meg a mindennapokban... "A Hársházi Szabolcs - Kotsy Krisztina szerzőpárossal való közös munkánk lassan-lassan kiteljesedik és megírják szóról-szóra, hangról-hangra azt; ami az én érzéseimet képviseli. A "Rajtunk áll" című legújabb videoklipes dalommal megosztok a közönséggel egy nagyon mély darabot magamból." - árulta el az énekes, aki a 2019-es évben tervezi Kiadójával megjelentetni első önálló zenei albumát…. A tervezett albumon ez a mély mondanivalójú dal is helyet kap majd: [2019.01.10.] Megosztom: