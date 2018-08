Kenrick és a többiek - Ilyen volt a Sziget első napja Megadta magát Kendrick Lamar hangtechnikája az utolsó pillanatban. Állítólag ezért csúszott negyven percet a világsztár koncertje. Eközben a Sziget többi helyszínén egyre forróbb volt a hangulat. Már az első nap 68 ezren látogattak ki a Hajógyári Szigetre. Nem volt botrányoktól mentes a SZIGET első napja. Az első és egyben a fesztivál talán legnagyobb sztárfellépője, a világhírű, amerikai rapper, Kandrick Lamar ugyanis nem érezte sürgetőnek, hogy időben a színpadra lépjen. Olyannyira nem zavarta a nagyszínpad előtt összegyűlt több tízezres tömeg, hogy csak a játékidő felénél méltóztatott berobbanni a színpadra. Még szerencse, hogy ezen a gyalázatos koncerten kívül rengeteg valóban tehetséges, a közönséget tisztelő előadó koncertjére is el lehetett jutni. A délutáni laza negyven fokos koncertben, tűző napsütésben is sokkal jobb koncertet adott a nagyszínpadon az elektropoppot játszó brit Clean Bandit és a szintén angol származású rapper és hip hop király, Stormzy. A rapper bulija után egy hatalmas Ball Party következett, ahol sok ezer óriás strandlabda repült a magasban, majd a svéd énekesnő Lykke Li koncertjén bulizhattunk tovább a kissé hipnotikus hatású elektropopp dalokra. Mindezek ellenére kicsit csalódott voltam, hiszen én is nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen lesz egy valódi legendát élőben látni és hallani. Nagy csalódás volt és nemcsak azért mert, elképesztően sokat - több mint negyven percet - késett, hanem azért is, mert végig nagyon bizonytalan voltam abban, hogy egy élő vagy egy fél playback koncertet hallgatok-e éppen. Mivel óriási volt a tömeg, és ezért még nagyobb a hőség, úgy döntöttem, hogy inkább a hátsó sorokban nézem végig Kendrick Lamar hakniját, amiről akkor még azt gondoltam, hogy igazán nagy show lesz. Tévedtem. Hátulról azonban kevésbé tudtam objektíven megítélni, hogy mi szól élőben és mi nem, mivel az éneket sem lehetett túl jól hallani. Nem hiszem, hogy a szervezők hibája lett volna, mivel a többi koncertnél egyáltalán nem volt ilyen probléma. Számomra elfogadhatatlan, hogy egy fellépő negyven percig váratja a közönségét, majd nagy kegyesen feltámolyog a színpadra és még be is szól az embereknek, hogy nem lelkesebbek. Ezt még egy kezdő, magyar előadótól sem tudnám elfogadni, nem hogy egy a 12-szeres Grammy-díjas és Pulitzer-díjas rapper-től. Mindennek tetejébe az egész nyúlfarknyi hosszúságúra rövidült "koncert" alatt végig az volt az érzésem, hogy Kendrick Lamar éppen csak annyit játszott, amennyit muszáj volt neki, és kínosan ügyelt rá, hogy egy picit se erőltesse meg magát jobban. Nemhogy eufória nem volt, de még koncertélmény se nagyon. Óriási szerencse, hogy a fesztivál hatalmas és a Sziget többi részén viszont minden nap rengeteg érdekes és izgalmas program van, valóban jó koncertekkel! Ilyen volt például az Irie Maffia bulija a Telekom Volt Fesztivál Színpadon, ahol MC Kemon igazi mesterként táncoltatta meg a Fesztiválköztársaság állampolgárait, miközben az Európa színpadon, számunkra szinte teljesen ismeretlen, de nagyon jó zenét játszó szlovák és ukrán zenekarok ismertették és szeretették meg magukat az arra járókkal. Suri Andi Még nincs vége anyagunknak, jönnek a képek a következő oldalon [2018.08.10.] (1. oldal) következő oldal » Megosztom: