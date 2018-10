A Neoton Família örök slágerei az Arénában csendültek fel A több mint négy évtizede alapított Neoton Família sztárjai - Csepregi Éva, Baracs János, Végvári Ádám - fergeteges bulikoncertet adtak ma a Papp László Arénában. A „Minek álmodni, ha ébren is jó” szlogent könnyű volt betartani az est folyamán, mert a koncert minden percét könnyedén ébren töltöttük és elmerültünk a generációk dallamainak tengerében, egy sajátságos, leírhatatlan életérzésben. Egymás után csendültek fel a jól ismert sláger dallamok Csepregi Éva jól ismert hangján és a közönség lelkesen énekelt a zenekarral. Olyan régi nagy nóták csendültek fel többek között az est folyamán, mint a „Haley”, a „Végtelen játék”, az „Eszterlánc”, a „Medvetánc”, „Apám szólt” és a „Kétszázhúsz felett”. Meglepetéssel is kedveskedtek nekünk a Neoton Família sztárjai, a Magna Cum Laude együttesből Mező Misi vendég énekelte a „Vidéki sanzon”-t. A „Társasjáték” című dal közben Éva a zenekar játékosságára hívta fel figyelmünket és egyben játékra invitált: papírzsebkenőt pörgetve a fejünk fölött énekeltünk tovább. A „Sandokán” gyermekkorom egyik kedvenc dala volt, a testvéremmel sokszor visszapöccintettük a lemezjátszón a tűt, hogy újra és újra hallgassuk – nagy élmény volt most először élő előadásban hallanom. A „Vándorének” pedig az a dal, amit nemcsak magyarul, hanem angolul is kedvelek. Rockos hangvételben, a „Kék korszak” szólt, rusztikusabb stílusban a „ Lobo”-t hallhattuk. Lírai zeneszámok, mint a „Búcsú”, a „Soha se gondolj rá” és az „Emlékül” is helyet kaptak a repertoárban. A „Santa Maria”, a „Holnap hajnalig”, a „Pago pago” és az „I love you” dalok talán a legtöbbet hallgathatott slágerek, mert a retro partik elmaradhatatlan alkotórészei. A kedvesen mókás „Don Quijote” és a „Tini dal” mosolyt csalt az arcunkra, a „Párizsi lány” és a „Nyár van” pedig tovább hevített a lelkesedését, a „Yo-yo” pedig táncra is perdített néhányakat a küzdőtéren. A Neoton 1965-ben, egy egyetemi versenyen lépett először színpadra és az akkor második helyen végzett zenekarról senki nem gondolta, hogy a következő évtizedek során zenéjükkel hódítanak belföldön és külföldön egyaránt. 1968-ban készült el az első átütő slágerük a „Kell, hogy várj” – amelyet külföldön „You must wait” címmel játszották a rádiók - ma elmaradhatatlan mobilos hangulatvilágítás mellett énekeltük együtt a zenészekkel. A több mint két és félórás koncert végén feltöltődve, pezsgő buli hangulatban, szinte táncolva hagytuk el az Arénát. Itt Budapesten idén csak most láthattuk a Neoton Família sztárjait, de a turné folytatódik, így Kecskeméten, Veszprémben és Gyöngyösön még találkozhat a zenekarral, aki lemaradt vagy repetázna. Köszönjük az élményt! Megyeri Nóra [2018.10.16.] Megosztom: