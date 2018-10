Ajánljuk! Megérkezett a Nem titok című újdonság - hallgasd meg!

Nem titok címmel itt az új Lobó-Szalóky Lázár dal!

Lobó-Szalóky Lázár, a Dirty Slippers frontembere új szóló dallal jelentkezett. Mutatjuk a Nem titok című slágergyanús dalt

A dal a gyulai No Silence Studiosban készült, ahol Simon István hangmérnök irányította a felvételeket. A producer ezúttal is a világhírű George Shilling volt Angliában, aki Lázár készülő szóló lemeze mellett a Dirty Slippers két korábbi lemezén is dolgozott már.



A Lobó-Szalóky Lázár ének-gitár, Vanyó Szilárd basszusgitár és Nagy István dob alkotta trió ötödik dala ez az énekes 2019 elején megjelenő szólólemezéről.

Természetesen Lázár a szóló dolgai mellett rengeteget turnézik a Dirty Slippers-szel. Októberben még egy nagykoncerten láthatja a közönség - október 19-én Békéscsabán, a Csabai Kolbászfesztiválon 18:00-tól lépnek fel.

[2018.10.16.]