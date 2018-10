Fülledt klippel jelentkezett a magyar énekesnő Energikus dallal és fülledt klippel debütál Gór-Nagy Era Mint arról már korábban hírt adtunk: a Star Academy egykori felfedezettje, Gór-Nagy Era újra hallatni kezdett magáról. Most pedig el is készült az első videoklipes dala, ami igazán ütősre sikeredett. Gór-Nagy Era, a Star Academy tehetségkutatóban két évvel ezelőtt feltűnt fiatal énekesnő igazi egyéniség, aki – hosszú hallgatás után - most látta elérkezettnek az időt arra, hogy saját dallal jelentkezzen. A "Gyűlölsz vagy imádsz?" című dinamikus tempójú, fülbemászó pop-rock felvétel a tipikus se veled, se nélküled kapcsolatról szól. A dalhoz készült fülledt videoklip művészien erotikus képi világa abszolút passzol a dal stílusához és hűen tükrözi annak mondanivalóját. [2018.10.26.] Megosztom: