Nick Mulvey az A38 Hajón is bemutatja új lemezét Nick Mulvey brit singer-songwriter, aki mély, történetmesélő dalaival dolgozza fel a körülötte lévő világot, emberek millióihoz kapcsolódva ezzel. Júniusban érkező, Dark Harvest (Pt. 1) című lemezén az elmúlt, számára igen nehéz három évet dolgozta fel, a megpróbáltatások pedig gyönyörű dalokhoz vezettek, amelyeket hamarosan induló Dark Harvest elnevezésű világkörüli turnéján mutat be és amellyel végre hozzánk is eljut: Nick Mulvey koncert október 14-én az A38 Hajón. Nick Mulvey bejelentette június 6-án érkező negyedik stúdióalbumát, Dark Harvest (Pt. 1) címmel, amely már a saját független kiadójánál, a Supernatural Recordsnál jelenik meg. Ezzel egy időben pedig kiadta első kislemezét, a Radical Tendernesst is és bejelentette a Dark Harvest – World Tour állomásait, amellyel az Egyesült Királyságban, Írországban, Európában, Észak-Amerikában és Ausztráliában is bemutatja új lemezét. A Dark Harvest (Pt. 1) három évvel követi előző, New Mythology című albumát. A közte eltelt időt a veszteség, a kihívás, a függetlenség és a megerősödés jellemezte Nick Mulvey számára, aki ennek hatására számos átalakuláson ment keresztül míg megérkezett ide, hogy megjelentesse eddigi legmélyebb dalait. Az album kapcsán Nick kifejtette: „Számomra a Dark Harvest (Pt. 1) azt az alászállást és gyászt követi nyomon, ami az elmúlt három évben ért a veszteségek és kihívások során, amelyekkel szembe kellett néznem. Gyakran brutálisak voltak, de ezek az évek gyengédebbé tettek és ahogy tudom, másokat is. Ennek a zenének a megírása segített át ezen az időszakon.” Így folytatja: „Akkor, amikor a legnehezebb ponton voltam, amikor padlóra borultam, egy barátom azt mondta nekem: »meg lesz a gyümölcse mindennek Nick, kincs lesz ezekből a küzdelmekből« És igaza lett.” A Dark Harvest (Pt. 1) előrendelhető ITT. A ma megjelent, lelkes és elgondolkodtató Radical Tenderness az első dal a Dark Harvest (Pt. 1) albumról. A dal egyszerre szól a konfliktusokról és a gyógyulásról, Nick ezt a két alapvetést nevezi meg az elmúlt évek meghatározó tényezőjeként. A Jimmy Hogarth és Eg White segítségével készített dalban a gitárral és a dobokkal párhuzamosan a lírai üzeneteket a hallgatóság tudatába emelő, lelkesítő kürtök szólalnak meg. Nick saját szavaival élve: „Az igazat megvallva nem vagyok büszke arra, ahogyan mindent kezeltem, de Isten kegyelméből most jobb úton haladok. Radikális gyengédségre van szükség a konfliktus utáni gyógyuláshoz”. A dal megjelenésével egyidőben Nick bejelentette a Dark Harvest – World Tour dátumait is, amely júniusban kezdődik az Egyesült Királyságban egy sor, exkluzív, intim hangulatú koncerttel, majd Hollandiában és Németországban is fellép. Az európai turnét ősszel Franciaországban, Dániában, Norvégiában, Svédországban, Finnországban, Lengyelországban, Ausztriában, Csehországban, Magyarországon, Olaszországban, Svájcban, Spanyolországban és Portugáliában folytatja. Ezután Észak-Amerikában folytatja a turnét, amely 2026-ban zárul Ausztráliában. Ezeken a koncerteken a rajongóknak lehetőségük lesz megtapasztalni azt az új korszakot, amelybe Nick Mulvey a Dark Harvest (Pt. 1) megjelenésével kezdett. Nick Mulvey, zenész, zeneszerző és producer a dalszerzés és a hangzás terén szereti a határait feszegetni a hagyományos és kísérleti, akusztikus és elektronikus zene terén egyaránt. Egyedülálló utat járt be a sikerhez: kezdetben népzenekutatást tanult Londonban, majd a Portico Quartet alapítótagja lett. 2011-ben hagyta ott a zenekart, hogy saját zenéjére koncentrálhasson és 2014-ben megjelentette a Mercury-díjra jelölt First Mind című debütáló albumát. Ezután a sokat dicsért Wake Up Now következett, legutóbb pedig Mulvey a New Mythology-val jelentkezett 2022-ben, amelyet a Covid-19 járvány idején rögzített Párizsban. Most az elmúlt három év kihívásait sikeresen legyűrve, frissen és megfiatalodva tért vissza a Dark Harvest (Pt. 1) dalaival. Miután megalapította saját kiadóját a Supernatural Recordsot, Nick egy új, független fejezetet ír történetében. A Dark Harvesthez Nick néhány hihetetlen munkatársat keresett fel, hogy segítsenek neki kifejezni legbelsőbb gondolatait. A legendás producer, Jimmy Hogarth (Amy Winehouse, Paolo Nutini), a határokat feszegető Leo Abrahams (Brian Eno, Jon Hopkins) és a világszerte elismert Parisi Brothers (Ed Sheeran, Fred Again...) mindannyian segítettek Nicknek, hogy megvalósítsa terveit. A koncertre jegyet elsőként a művész rajongói klubjának tagjai vásárolhatnak április 9-én, 11 órától, a regisztrált Live Nation tagok április 10-én, 11 órakor csatlakozhatnak az elővásárlási lehetőséghez, a teljes körű jegyértékesítés pedig április 11-én, 11 órakor indul. [2025.04.02.] Megosztom: