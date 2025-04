Régi vágású romantika a mai sounddal - Gáspár Laci x Fehér Krisztián: Bolond vagyok Megérkezett Gáspár Laci legújabb dalának klipje, ami most Fehér Krisztiánnal közös duettként szólal meg, és már most heves kommentcunamit váltott ki! A Bolond vagyok egy igazi, érzelmekkel túlfűtött ballada, ami egyszerre nosztalgikus és modern, ahogy az elfojtott szerelem, a családi tiltások és a be nem teljesült vágyak drámáját hozza. A dal szövegvilága fájdalmasan őszinte: „Bezárt kapukat hiába zörgetek” – mondja Laci, miközben a klip hangulata is ezt az elveszett szerelmet tükrözi. A hangszerelés finoman keveri a régi vágású romantikát a mai sounddal, Oliver Wolf keze nyomán egy igazi érzelmi hullámvasútra kerülünk. A két énekes hangja szépen simul egymásra – néhány komment szerint talán nem egyenlő arányban, de ettől még a produkció üt. A kommentmező is izzik: Van, aki még mindig a X-Faktoros múltat emlegeti…

Mások szerint ez az egyik legjobb Gáspár Laci-dal mostanában.

A hangulat sokaknak a régi Váradi Roma Café-féle vibe-okat idézi. [2025.04.04.]

