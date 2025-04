Első önálló hazai koncertjére érkezik a Budapest Parkba a Biffy Clyro Június 11-én először lép fel önálló koncerttel Magyarországon a Biffy Clyro. A háromszoros UK #1 albumot jegyző skót rockzenekar a Budapest Parkban mutatja meg, mitől olyan világraszóló élmény a koncertjük, és hogyan tudnak hosszú ideje a brit rock szcéna élvonalában maradni. Simon Neil (ének, gitár) és az ikertestvér pár James (basszus, vokál) és Ben Johnston (dob, vokál) idén harminc éve kezdett el együtt zenélni, akkor még Skrewfish néven, mára pedig a brit rockzene egyik legkiemelkedőtt együttesévé váltak. Az alternatív, progresszív rockszíntérből hamar a legnagyobb fesztiválok és stadionok színpadáig jutottak. A nagy áttörést a 2007-ben megjelent Puzzle című nagylemez hozta meg számukra. A Biffy Clyro eddig összesen kilenc stúdióalbummal büszkélkedhet, amelyek közül három is vezette a brit albumeladási listákat. Emellett koncertjeik híresen letaglózóak - rendszeresen headlinerként lépnek fel a legnagyobb brit fesztiválokon, mint a Reading & Leeds, Download, TRNSMT és Isle of Wight. 2022-es brit aréna turnéjukon telt házas koncertet adtak többek között a londoni O2 Arénában és a glasgow-i Hydro Arénában is. A skót trió különleges helyet foglal el a brit rockzene térképén. A csapat saját, független gyökereiből kiemelkedve vált Nagy-Britannia egyik legismertebb és legelismertebb zenekarává anélkül, hogy bármilyen kompromisszumot kötöttek volna. Fellépéseikről nem csak a rajongók, de a kritikusok is ódákat zengenek - a Kerrang! magazin "egyszerűen lenyűgözőnek", míg az NME "kompromisszumok nélküli közönségszórakoztatás"-nak nevezte koncertjeiket. A zenekar 2020-as A Celebration of Endings című albuma szintén a brit albumlista élén debütált. A lemezt a glasgow-i Barrowland Ballroomban adták elő egy innovatív livestream koncert keretein belül a COVID-zárlat idején, amiért később BAFTA Scotland Awards díjat kaptak. A Biffy Clyro számos elismerést tudhat magáénak, tulajdonképpen bezsebelték az összes fontosabb brit zenei díjat, ráadásul nem is csak egyszer: négy NME Awards, öt Kerrang! Awards és két Q Awards boldog nyertesei. Emellett háromszor is jelölést kaptak az Egyesült Királyság egyik legrangosabb zenei díjátadóján, a BRIT Awardson, valamint esélyesnek bizonyultak a szintén kiemelt jelentősséggel bíró Mercury Prize-ra is. A Biffy Clyro csapata már meghódította a hazai fesztiválközönséget, többek közt a Sziget nagyszínpadán is találkozhattunk velük. Most viszont egy egész estés, egyedülálló műsorral érkeznek június 11-én a Budapest Parkba. Jegyek Fotó: Brennan Bucannan [2025.04.02.] Megosztom: