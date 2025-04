Megérkezett AK26 - Más lány: A szűrők mögötti igazság pimaszul fülbemászó verzióban A magyar trap színtér megkerülhetetlen duója, AK26, ismét reflektorfénybe lépett, és nem is akárhogyan. Friss megjelenésük, a MÁS LÁNY című dal és klip éles társadalmi tükör, amely a digitális kor szépségideáljainak és felszínes kapcsolati mintáinak árnyoldalait boncolgatja – természetesen a tőlük megszokott, karcos humorral és ütős rímekkel. A szám központi témája a netes illúzió kontra valóság: Insta-filterek, sugar daddy-k, „műtött arcok” és „szponzorált életstílus” – Hiro és Giaj nem finomkodnak, és szövegeikben nyersen, de szórakoztatóan figurázzák ki a túlzottan "digitálisan szerkesztett" személyiségeket. A refrén (“Oh no, más lány…”) pedig garantáltan beakad a fejbe, napokig dúdolni fogod. A klip vizuálja sem marad el a hangulattól: egzotikus luxus, szállodai szobák, yachtos pózok és a csillogás mögött megbúvó üresség képei váltják egymást, mindezt némi iróniával fűszerezve. A látvány erős, de mégsem viszi túlzásba – hagyja, hogy a szöveg érvényesüljön. Régi rajongók véleménye megosztott A kommentmezők tanúsága szerint a rajongók egy része örül az új iránynak, mások viszont nosztalgiával gondolnak vissza a korai AK26-éra klasszikusaira (Bajnok, Utolsó ütem, 26emelet stb.). Abban azonban a legtöbben egyetértenek: a dal fülbemászó, a klip minőségi, és Hiro továbbra is a formáját hozza. Giaj hangszínét többen kritizálták, de itt az ideje megnézni a klipet... [2025.04.01.] Megosztom: