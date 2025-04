A Me First And The Gimme Gimmes Budapestre is elhozza őrült punk-rock átdolgozásait

A Me First And The Gimme Gimmes egy punk feldolgozásokban remeklő szupercsapat, akik immáron harminc éve szórakoztatják a közönséget átirataikkal: legyen az motown, country vagy éppen japán pop, tettek tönkre quinceanerát és bar-micvót is. Budapesten azonban még nem jártak. Eddig. Június 1-jén ugyanis kirúgják a Dürer Kert négy oldalát őrületes dalaikkal.

A Me First and The Gimme Gimmes olyan punk legendákból áll, mint John Reis, a Rocket from the Crypt-ből, Joey Cape a Lagwagon ünnepelt csirkefogója, Pinch a The Damnedből, Fat Mike a NOFX-ből és CJ Ramone, egy kis bandából, a Ramones-ból – amelyről talán már hallottál -, a formációt pedig Spike Slawson teszi teljessé. Ha pedig a kötelesség valamelyik bandatagot a másik zenekarához szólítja, biztos lehetsz benne, hogy egy utazó Gimme beugrik őt pótolni: Jonny „2 Bags” Wickersham a Social Distortionból, Jay Bentley a Bad Religionből, Stacey Dee a Bad Cop/BadCope.ból, de alkalmanként a Strung Outból ismert Jake Kiley is feltűnik a gitárnál. Magyarországon is őt hallhatjuk majd Joey Cape helyett.

A Me First and the Gimme Gimmes mindig is úgy működött, mint egy sörözős Pussycat Dolls, mint egy közönséges, halandó zenekar. 2004-ben volt szerencséjük tönkre tenni Jonny bar-micvóját – ezt őrzi a Ruin Jonny's Bar Mitzvah című koncertlemezük -, majd 2024-ben egy másik bulit is tönkretettek, ebből született a Blow it…at Madison’s Quinceañera! albumuk.

Hét stúdióalbummal, két koncertfelvétellel és túl sok dallal ahhoz, hogy számon tartsák, a Me First and the Gimme Gimmes minden műfajban kipróbálta már magát. Játszottak motown, country, show tunes és japán pop (japánul énekelve!) dalokat is, ezek a tapasztalt punk-rockon nevelt profik minden alkalommal hibátlanul vették az akadályt és punkosították az adott dalokat. Egy ilyen kiterjedt és sokszínű zenei katalógussal mégis mihez kezdhetnek? Természetesen koncerteken elevenítik meg a dalokat! A Me First and the Gimme Gimmes ezen a nyáron Európa felé veszi az irányt és szerencsére mi sem maradunk ki a szórásból, így a szupercsapat június 1-jén végre Budapesten is fellép, a Dürer Kertben. A koncertre a jegyértékesítés április 4-én 12 órakor indul.

[2025.04.03.]