Születésnapi Gary Moore emlékkoncert Gary Moore Emlékest 2025 címmel tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre a brit gitárlegenda munkássága előtt tisztelgő rendezvény, melyre ezúttal is több mint 15 országból érkeznek fellépők, rajongók, érdeklődők. A 2011 februárjában elhunyt zseniális gitáros lemezei és dalai generációkat érintettek meg, és a több mint négy évtizedes, végtelenül színes és tartalmas pályafutása alatt a rock és blues műfajok meghatározó alakjává vált, gitárosként pedig minden további nélkül a legnagyobbak közé helyezhetjük nevét. Április 4-én újra nemzetközi Gary Moore emlékkoncerten gyűlnek össze követői - immár negyedik alkalommal a budapesti Analog Music Hall koncerttermében. Az első alkalommal még a Petőfi Csarnokban, majd hosszú évekig az A38 Hajón megrendezett emlékkoncert idei fellépői: a gitáros testvére Cliff Moore, az Amerikából hazalátogató Tommy Katona, Henrik Freischlader kiváló német gitáros, a hazai Run For Power emlékzenekar, Somogyi Remig gitáros, Jósa Tamás énekes, Ákos zenekarából is ismert Bánfalvi Sándor dobos, Harrisen Larner-Main brit énekes és még sokan mások. A kiváló hazai és külföldi fellépők ezúttal is megidézik a legismertebb Gary Moore szerzeményeket - jó adag hard rock klasszikus kerül a műsorba, az elmaradhatatlan blues örökzöldek is megszólalnak, de természetesen előkerülnek majd ritkábban játszott gyöngyszemek és érdekességek is. A gitáros családjának, közeli barátainak, zenésztársainak és rajongóinak támogatásával tud megvalósulni évről évre ez a 2012 óta már hagyománnyá vált rendezvény, melynek idei dátuma Gary Moore születésének 73. évfordulójára esik. GARY MOORE EMLÉKEST 2025

12. Nemzetközi Gary Moore Emlékkoncert

Április 4., péntek 19:30

Analog Music Hall - 1116 Budapest, Kondorfa utca 8.

Kapunyitás - 18:30

